自僱人士如何運用「免入息證明貸款」解決資金周轉問題

新冠疫情衝擊了香港經濟不經不覺已經三年, 不管是自僱人士或現金出糧人士都深受影響，別無選擇地「縮減人手」或節省經營成本來維持生計。近日逐步放寬防疫措施後，估計經濟將會步入復常軌跡，小東主無可避免地需要資金來重新起步，而且自僱人士在面對不穩定條件下，疫情下周轉不靈，究竟坊間有甚麼貸款產品可以幫助自僱人士現金周轉呢？自僱人士貸款跟私人貸款有甚麼分別？免TU免入息證明貸款是否適合自僱人士？

甚麼是自僱人士貸款？

「自僱人士貸款」是「非抵押私人貸款」類別的其中一種貸款產品，市場上一般銀行或金融機構審批貸款，是需要申請人呈交一些收入證明來支持貸款申請，自僱人士往往因為沒有收入證明而望門興嘆，自僱人士貸款顧名思義的客戶對像是一些沒有穩妥的收入證明的自僱人士或小東主，申請人可向金融機構申請「免入息證明貸款」，因為一般申請人是自僱性質，金融機構不會完全依據其入息證明來進行審批，因此部分金融服務機構向這群自僱或現金支薪的客戶提供「免文件私人貸款服務」的「自僱人士貸款」。

自僱人士申請「免入息證明貸款」的注意事項

1) 金融機構對入息證明其實沒有劃一的標準，它們對受僱人士及自僱人士各有不同入息證明文件的要求，而且更會按照所申請的貸款產品而有不同要求。財務公司相比銀行貸出的「免入息證明貸款」審批過程一般比較寬鬆，審批過程較快、部分更會豁免查閱TU，惟利息一般比較高和貸款額較低。

2) 中小企東主或擁有專業牌照的自僱人士如自行執業的醫生、律師等，在申請「免入息證明貸款」需提供以下為常見的收入證明文件：

最近有效的執業證書或相關商業執照；

商業登記證 ；

強積金報表／供款紀錄 ；

最近6個月收入記錄 ；

現金流紀錄之銀行月結單；公司財務報表 ；

1至2個課稅年度的稅單。

3) 由於「免入息證明貸款」貸款額較低，自僱人士或專業人士當有大額貸款需求時，若文件不齊備但擁有物業的客戶，建議申請「業主貸款」更為合適。「業主貸款」是「非抵押的私人貸款」，特色是金融機構會考慮申請人的物業估價但不用利用物業進行按揭或抵押，貸款額較私人貸款為高。

「業主貸款」好處是免樓宇抵押或免登記於土地註冊處（田土廳），而且還款期比較長，一般由6個月至120個月不等，每月還款金額比較少，可以擁有更強的資金後盾。

4) 現金支薪的其他工種，在申請「免入息證明貸款」所需收入證明代替文件如下：

收租人士：最新的物業稅稅單、已打印花稅並至少有6個月有效期的租約或未打印花稅並至少有6個月有效期的租約及最近3個月的租金存款記錄

經營IG店或網店：3個月買賣入數紀錄及銀行戶口存摺／月結單；

教室補習、興趣導師（如游泳教練、琴行教琴導師、YOGA導師）：提供職業證書；

職業司機：駕駛執照／的士證

地盤技工：地盤工人註冊證 / 平安卡

裝修師傅：工人註冊證／安全證／工作相關證明

其他職種如銷售員、Freelancer或Slashie：必須提供工作相關證明或紀錄、薪金入數紀錄、最近3個月內銀行戶口存摺／月結單等等

自僱人士可自製收入證明文件？

本身是公司東主，但因為經濟不景生意欠佳而收入不穩定又想貸款，能否自己「製造」現金收入給自己呢？這方法是不可行。利用左手交右手的方式入帳到公司戶口，此做法其實是犯法的。金融機構批核貸款已有一套既有要求及豐富經驗，若任何人製造虛假文書而申請貸款更有機會惹上官非，將干犯第200章《刑事罪行條例》71條的「偽造文書」罪行，一經定罪最高可被判處14年監禁。

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【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士，榮獲第十七屆世界傑出華人獎，現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家。