【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境

今時今日，有很多人寧願放棄穩定的收入，都要選擇做自由工作者。企業愈來愈難留住員工，因此更必須要盡力確保員工在職場文化中感到快樂，才能令員工有更大動機留下並努力工作。在員工體驗比起過往任何時刻都更為重要的情況下，一旦企業缺乏包容性、工作與生活平衡及鼓舞人心的領導力，就會令員工有離開的打算。有人因而開始提倡一種叫「員工至上」的文化，並提出要做到「員工至上」的8項要訣！

甚麼是「員工至上」文化？

「員工至上」文化是一種環境。在這個環境之中，員工可以輕鬆地分享疑慮，並感受到自己的聲音被傾聽及尊重。他們亦會見到在工作上成長的機會，並感到有公道的工作與生活平衡，以及受到公平的對待。而員工亦會相信公司的核心價值。

8大創造「員工至上」文化的要訣

1. 與員工進行雙向溝通

其中一個能與員工建立信任的重要方式是與他們作雙向溝通，這不代表任何時候都要詢問他們意見，而是指要傾聽他們的憂慮、意見及建議，並對此保持開放的態度。例如，若公司有一項新計劃即將推出，讓他們知道這計劃是關於甚麼以及它為甚麼會出現，以便讓員工理解這會如何影響到它們。

若果是公司內部的管理層或領導方針有改變，則應盡快讓所有員工都知道，不用它們去揣猜會發生甚麼事。雖然這聽起來似乎是常識，但事實上有很多企業在此簡單的工作上都失敗，它們或許不想作出改變，甚至不想與員工分享壞消息，直到逼不得已的時候，但在此時才開誠布公多數都太遲了。

事實上，在這個訊息以光速傳播的年代，要與員工保持緊密溝通並不難。例如可以用內部網誌及討論區，社交媒體（如Twitter、Facebook）、電郵通訊、內聯網等。

2. 提供定期的反饋及指導

激勵員工的最好方法之一是提供定期的反饋及指導，這意味着上司要為僱員提供清晰的指引，讓他們知道能如何提升自己的表現。可能有人會問，如果我不知道我員工的表現，以及不知道他們是否在努力工作，而他們亦有可能不會將自己的工作不滿宣泄出來。

但其實可以有一些不太直接的方法去問他們。例如詢問他們公司發生的事情的看法；有甚麼可以使他們的工作更有成就感，以嘗試了解他們最真誠的想法。除此之外，亦可以留意他們完成新的或不熟悉的項目或任務需要多長時間。

3. 通過領導能力發展機會賦予他們權力

有時員工要的並不止是人工，而是想要感覺到自己有所作為。很多企業都會因為沒有資源而沒有授權自己的員工發展成管理人員。但當能提供員工發展領導技能的機會時，其實是意味着授權他們在公司的未來成功中發揮積極作用。另外，還有一個額外的好處，就是能有助於防止員工流失。這不但有利於員工，同時亦有利於公司。

要發展員工的領導能力有不少方法，例如可以讓新團隊成員有機會跟隨其他領導人員學習，或參加教授溝通或團隊合作的研討會；提供有最後限期的具挑戰性項目，以便員工可以練習新技能或嘗試新事物。

4. 為員工提供成功所需的資源

公司宜為員工提供所需的培訓機會，以便提高他們的技能並成為團隊中更有價值的成員。另外，亦可以為員工提供完成工作所需的工具，例如是一些軟件或設備，以便提他們的工作效率。一些公司甚至會為員工提供手提電腦，以讓他們在有需要的時候可以遠程工作。

5. 對團隊所做的工作表示讚賞

建立獎勵及表揚計劃可以幫助公司建立一個敬業的團隊。獎勵計劃可以作為員工年度發展計劃的一部分，重點是要表揚超越其工作內容的員工。企業可以對於員工要如何作出「額外」的努力制定明確的期望，以便讓他們知道要作出甚麼行為才會得到獎勵。

6. 工作與生活平衡

現時「在家工作」的概念比以往更盛行，而採用此工作模式之外，工作與生活的界綫開始變得模糊，因此須確保不會因而將過多的工作放在員工身上。如果能在「標準」工作時間將工作做好，就不要在非工作時間向同事發送訊息。

7. 讓員工感到自豪

要建立積極的工作文化，其中一個重要部分是確保所有員工都認同公司的原則及價值觀。公司所建立的文化及精神，應該成為公司內部作出所有決策的考慮因素。如果員工相信公司的願景的話，就會對於他們為公司所做的工作產生自豪感，自然亦會更有動力和靈感去執行。

8. 認可頂尖人才

基於績效來晉升人才能員工感到公平，而裙帶關係則不應成為員工上位的方式。另外，衡量員工績效的系統亦必須要透明及數據化，這才能令員工有明確的工作目標，並對自己要達到的目標負責。

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