中國重啟經濟推穩增長政策 2023年中港股市前景現曙光

2022年中港股市如坐過山車經歷大規模顛簸，中國經濟受新冠疫情與封控措施衝擊，防疫封控令供應鏈中斷與消費低迷，加上房地產發展商的債務危機引發內地樓市大幅調整，過去一年中國經濟數據連創新低，令中港市場遭遇重創。但自十一月中以來，中國迅速調整嚴厲的清零抗疫政策，停止大規模重覆性核酸檢測，容許輕症者居家隔離，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測證明和健康碼，為中港市場帶來重大轉捩點。



結束清零封控 明年中國經濟增長先低後高

展望未來兩個月中國重啟經濟之路依然艱巨崎嶇，由於全國各地感染人數激增，消費活動將面對疫情大爆發的短期壓抑，加上大量住院和告病假的人員帶來製造業缺工的挑戰，供應鏈中斷問題可能令今年第四季和明年第一季經濟活動進一步滑向低谷。若參考世界各國重啟經濟的經驗，中國退出清零政策無可避免需要經歷陣痛期，明年中國經濟發展將呈先低後高格局。



受惠內地放寬 看好旅遊航空、酒店餐飲

我們預測明年第一季中國GDP將陷入-0.5%的收縮，可能要到二月春節過後才能渡過疫情爆發高峰期，預料明年第二季中國經濟可在疫後復常和穩增長政策支持下強力反彈至6.2%增長，預測明年中國GDP增長率將從今年的3%大幅回升至5%。受惠中國政策轉向迅速重啟經濟，以及推出穩定房地產市場和支持民營經濟的寬鬆政策，即使面對全球經濟下行挑戰，2023年亞洲區有望成為唯一錄得GDP增長加速的地區，我們預測亞洲（日本以外）GDP將由2022年的3.5%增長回升至2023年的4.3%，中國經濟復甦將為亞洲區內增長提供重要推動力。

放寬防疫封控限制對中長期提振消費意欲和商業信心至為關鍵。受惠經濟重啟，筆者看好中港市場的旅遊、航空、酒店、餐飲、澳門博彩和大眾消費行業的優質龍頭股。在國務院公佈全面放寬防疫限制的「新十條」措施後，國內消費者對前往三亞、哈爾濱等旅遊熱點城市的機票搜索量飆升至三年來高位。中國內地和香港更可能在明年初通關，東南亞國家也將受惠中國內地放寬防疫限制。



中概股退市風險降 投資可部署科網龍頭股

剛於12月15日至16日召開的中央經濟工作會議帶來更明確政策寬鬆信號，會議提出要聚焦提振市場活力，改善社會心理預期和支持民營經濟，以作為擴大內需的重點工作。值得注意的是，官方的會議通報強調「要從制度和法律上，把對國企和民企平等對待的要求落實下來，要從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，依法保護民營企業產權和企業家權益。」我們預期內地大型科網企業的行業監管壓力將會進一步紓緩，中央更計劃制定具體措施推動民營互聯網平臺公司發展，將有利中資科網股收窄政策風險溢價，支持科網板塊的估值重估。

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）首度公佈其在香港進行審計在美上市中概股的工作報告，並提及這是歷史上首次能夠順利對中資企業進行審計，令在美國上巿的二百多家中概股被迫退市的風險得以紓緩。隨著中國國策重新傾斜至經濟發展，二十大後建立的新領導班子已定調將全力催谷明年經濟復甦，有助重建環球投資者對中國市場的投資信心。在MSCI中國指數和恒生指數中佔重磅權重的民營科網股可望被市場重估，部署明年中國經濟重啟復甦，筆者看好在電子商貿、網上遊戲和網上旅遊服務佔據市場領導地位的科網龍頭股。



預計人行明年再降準半厘

預料明年中國將推出更多穩定房地產市場的刺激政策，在上月中國人民銀行和中國銀保監已聯合公佈16條新的信貸融資措施，大幅加強對房地產發展商的融資支持。在人行近期下調存款準備金率四分一厘後，預計明年上半年存款準備金率將再次下調半厘，央行並增加目標地區的再貸款配額，同時人行有空間將主要利率下調5個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。

中國GDP接近30%來自房地產行業及其上下游產業鏈，而且賣地收入是地方政府的主要財政收入來源，地方政府將加推更多具體激勵措施設法扭轉房地產市場的下行趨勢，以支持住房相關的上下游行業復甦。雖然房地產板塊明顯受惠穩增長的貨幣和信貸寬鬆政策，但房地產發展商解決債務危機以及內地樓市進入全面復甦階段仍然需時，若希望在房地產行業尋找受益政策轉向的贏家，優質國營房地產發展商的股票和債券仍是首選。

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