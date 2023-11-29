股神背後的男人　芒格︰世界不受貪婪驅使　而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）

▲ 「股神」巴菲特的戰友查理．芒格（Charlie Munger）逝世，享年99歲。讓我們一起回顧芒格的至理名言。

巴郡副主席、「股神」巴菲特的戰友查理．芒格（Charlie Munger）逝世，享年99歲。巴菲特表示，如果沒有芒格的靈感、睿智及參與，巴郡沒可能發展到現在的地位。讓我們重溫以下文章，回顧芒格的至理名言。

【股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動】

我們常常會留意「股神」巴菲特的一舉一動，他的每句說話都發人深省，但較少人留意他身邊的男人，比巴菲特還年長6年、一直在巴郡擔當最佳副手的查理．芒格（Charlie Munger），是巴菲特視之為「夥伴」的人。

巴菲特對貪婪有一番人所共知的見解，他說我們應該在別人恐懼時貪婪，反之亦然。而芒格也顯然很了解「貪婪」這人性，但芒格認為︰「世界不是由貪婪所驅使的，而是由嫉妒所驅動的」。

芒格說嫉妒才是人一生要戰勝的東西，嫉妒變得很普遍，但他認為無論你擁有多少財富，總會有人比你擁有更多。不過他相信自己已經克服了這問題︰「我在自己生活中戰勝了嫉妒，我不在乎別人有什麼，但其他人卻被它（嫉妒）逼瘋了。」

作為億萬富翁，他當然有資格不在乎別人擁有什麼。在累積了22億美元（福布斯估計）財富後，芒格指出他累積財富的動機只有一個︰確保獨立的人生。有了財富，他的商業上、生活中，都可以自由地做想做的事，他希望有更多的人能夠像他這樣。

如何能夠達到他所說的「獨立人生」？或者大家可參考以下他說過的以下8句名言︰

芒格的至理名言

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