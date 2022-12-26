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【儲蓄保險】定期存款利息創新高　儲蓄保險還有必要嗎？

保險 15:00 2022/12/26

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讀者周小姐問：
目前香港定期存款利息創歷史新高，極個別銀行的一年期定存利息高達5%。而大部分儲蓄保險，都需要5至10年，甚至乎20至40年才可以取出或者享受分紅，我還有必要考慮儲蓄保險嗎？

這位讀者問的問題其實很有代表性，要回答這個問題，要從兩方面分析。

第一，要從經濟的角度去分析。為何目前出現高定存利息的產品？香港過去很長時間，處於低息環境，在銀行的存款經常是接近零利息。但最近隨着美國加息，香港的銀行需要承受資金流走的壓力，所以為了留住資金，不得不加息。但是只要我們分析美國甚至環球的經濟情況，我們是不難發現，加息雖然是目前對付通脹問題的一個比較有效手段，但它也同時帶來不少其他經濟問題，如果期望加息一直持續若干年，是不太可能的。

零利息有可能重臨
這樣的話，也就是說，加息不會一直持續，銀行定存利息，也會在將來某一個時間降低甚至再恢復零利息都是有可能的。

相比較之下，保險儲蓄產品，一來就預定了將來5至10年，甚至是20至40年或更長時間的利率情況，是相對穩定的理財。目前市面上也有較穩定的保本份紅產品，舉例，擺放100萬元入去，到第十年結束預計可以領取150萬元，也就是平均有5%年回報。如果存放於這樣的產品，客戶不需要如做定存般，在半年或者一年到期時，又要到處尋找利率高的地方去存放，或者，半年或一年後，已經沒有5%的銀行定期存款。

第二，要從個人需要的角度去分析。如果個人在一年或者三兩年內要用到的資金，比較適合定期存款，或者活期存款。但如果小朋友在幼稚園，為他們準備讀大學的錢，又或者周小姐，為自己退休所準備的資金，就不適合放於定期存款。因為定期存款在半年或一年後又到期。而這筆資金還有十多年或者二十多年才開始使用，在時間方面就很不合適。

所以，我們應該要將家庭資金，分一部分去做長期安排，通常愈長年期的保險分紅儲蓄產品，都有相對更高的回報。這樣我們便可以輕鬆利用時間的滾存效應，為將來的讀書、退休等規劃賺取最高利益。

儲蓄保領取選擇自由
當然，現在的儲蓄產品，也沒有那麽死板。就如剛才提到的例子，100萬元存放10年可以有預期150萬元的保本儲蓄，它也可以供某些年長的客戶，第一年尾就開始連續每年領取5萬4千元左右，領取大約26年。所以客戶是可以自由選擇，自己想要擺放十年或以上再領取，又或者有需要時，可以即時每年自由領取都可以，這樣看來，似乎比定存更自由呢！

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：高息定存屬暫時 儲蓄保險有必要

＝＝＝＝＝

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撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

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