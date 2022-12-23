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iPhone平價機滯銷   蘋果攻中下價市場失利 明年iPhone 15會重整策略嗎？

博客 13:30 2022/12/23

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美國蘋果公司的iPhone智能手機自推出以來， 一直都是智能手機的旗唔艦產品，由最初售價不過5000元，至今頂級型號售價過萬元，仍然一機難求，可見iPhone產品的確是越貴越吃香。不過，近年蘋果希望推出中下價型號來搶佔市場份額的大計，似乎敵不過經濟不景的現實，平價機款竟然較貴價旗艦款滯銷，有傳蘋果也開始調整產品線來刺激銷量。

無採用最新處理器成主因
薑餅人在iPhone 14系列推出時，曾預言新推出的大屏iPhone 14 Plus將成為熱銷產品，所持的理據是新產品針對預算不足購買iPhone 14 Pro Max但又想追求大屏享受的用戶。但今年蘋果似乎漏了一招，讓iPhone 14 及iPhone 14 Plus系列賣不動，就是iPhone 14兩機並無同步採用最新的處理器，因此消費者在對比不同型號的資料時，很容易會將iPhone 14系列兩機去掉，一是購買價格更高但採用最先進處理器的iPhone 14 Pro，一是退而求其次買iPhone 13系列。

由於iPhone換機族都是對新科技有要求的一群，加上新機用上舊處理器而售價又調升，結果導致iPhone 14雙機推出不久便減價求售，相反iPhone 14 Pro系列至今仍然一機難求。市場早已傳出富士康已將iPhone 14系列產能讓給iPhone 14 Pro系列，以滿足市場對iPhone 14 Pro的需求。

而現時市場對蘋果中下價新機的市場需求，明顯受經濟影響而放緩，但薑餅人相信不少人轉向尋找更便宜二手機，現在買一部二手iPhone 8 Plus淨機約2000元左右，更可採用最新的作業系統iOS 16，對價錢敏感的用戶實在相當吸引。

明年iPhone 15料重整策略
為了簡化產品線，有分析員預計蘋果明年推出的iPhone 15系列機種重新調整產品策略，仿效照Apple Watch Ultra定位，在iPhone 15系列機種推出定位頂級旗艦的iPhone 15 Ultra，並且採用鈦金屬材質框體與更高階的相機系統，同時也可能採用最新的處理器規格及更大記憶體容量配置。

這樣的產品定位，可能會讓iPhone 15系列產品定位回到像是iPhone X，以及iPhone 8與iPhone 8 Plus的作法，亦即分別鎖定頂級功能、大尺寸及標準尺寸使用體驗，同時也能讓產品設計更為簡化。

 

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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