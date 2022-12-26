PayMe一田買滿$350 送$35優惠券 The ONE任何消費 送聖誕曲奇

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.PayMe：一田惠顧滿350元 送35元折扣優惠券

由即日起至1月31日 ，用 PayMe 於全線一田分店或一田eShop惠顧滿港幣350元或以上，即獲港幣35元折扣優惠券於下次惠顧時使用。



優惠券有效期至2023年2月28日

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2.The ONE：任何消費 送聖誕曲奇

為慶祝華人置業集團成立100週年和聖誕佳節，即日起，在The ONE任何商戶電子貨幣作任何消費，可免費在UG2顧客服務中心換領聖誕曲奇。



換領方法：以電子貨幣（信用卡／易辦事／八達通／手機支付）消費，憑商戶之即日機印單據，連同相符之電子貨幣付款存根。

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3.美心西餅：聖誕限時優惠 188元換購兩樣迪士尼禮品

由即日起至2023年1月2日，以188元可以換購三眼仔飄雪毛氈之外，仲送埋米奇與好友保溫袋一個。用1個價錢，就可以換到2樣迪士尼禮品 ，無論自用或交換禮物都合適。

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撰文：hket小編

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