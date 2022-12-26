在數碼化年代，哪怕是最傳統和歷史最悠久的博物館，也在積極探索網絡世界的可能性，讓更多觀眾以不同方式接觸到作品，尤其是疫情期間，不少展覽都由實體轉為虛擬。「《手提箱裏的盒子》啟發出的創意人生足跡」是M+的新嘗試，團隊把馬塞爾．杜尚（Marcel Duchamp）的作品《手提箱裏的盒子》所有展品逐一掃描，製成互動網站，讓觀眾一層一層揭開杜尚的創作人生。

自從杜尚於1917年在紐約展出《噴泉》一作（沒錯，正是那知名的尿兜）後，藝術界便宣稱繪畫已死。藝術可以是撿來之物，可以是一個概念，可以是蒙娜麗莎加「二撇雞」。繪畫至今顯然尚健在，但杜尚破格的表現手法，無疑開闢了一個全新的藝術境界。具開創性的他，甚至在多年前已預視數碼時代的來臨，他曾在訪問中說：「將來，博物館仍然會收藏實物，但他們可能把所有東西儲存在一盒磁帶，人們只要按一下按鈕，就能看到遠在東京的展覽。」是次M+網上展覽，似是把預言兌現，只是展覽不在東京，而在香港。

M+藏品策展人陳欣怡（Hester）指：「觀眾其實可以在M+合院展廳的『博物館之夢』見到作品真身。這是首次有博物館將《手提箱裏的盒子》的所有作品，包括正面和背面同時呈現。然而，那些紙品非常脆弱，它們對光極度敏感，容易褪色，所以是次展覽展出後，就需要放回存倉，待修復團隊加以修復。據稱，下一次再展出這作品，要等11年！作為策展團隊，我們不得不想辦法延長展品的生命，讓它們被更多人看見。」

虛擬展覽延續展品生命

網上看展雖然無法還原在場觀看實物的真實感，卻可以增加互動和趣味。是次網上展覽，M+與本地設計團隊HATO和3D模型工作室Plinth合作，利用3D成像技術還原展品。內容上，展覽分為7個章節，每一章都配以簡短文字和互動遊戲，引領觀眾一步步探索，例如觀眾可以360度旋轉手提箱，或可為《噴泉》構思新名字。

杜尚的亞洲足迹

杜尚把他的藝術人生收納在他的行李箱，他對後世的影響則漂洋過海到達世界各地甚至亞洲。「香港設計之父」奧地利裔設計師石漢瑞（Henry Steiner）曾經在學生時代為杜尚設計書籍，當時他每日到杜尚的家，拍下街角的商舖做書籍封面；從石漢瑞後來的現成物影像拼貼作品，或多或少見到杜尚的影響。杜尚對於中國藝術思潮和藝術團體如廈門達達、星星畫會，以至藝術家黃永砯、日本攝影師杉本博司等，都有深遠影響。然而杜尚與亞洲的關連，鮮見於西方藝術論述。

杜尚網上展覽「《手提箱裏的盒子》啟發出的創意人生足跡」，可瀏覽https://duchamp.mplus.org.hk/tc。

（節錄）

【原文：M+網上展覽 《手提箱裏的盒子》 走進杜尚的移動人生（收費文章）】

作者：何桂嬋

責任編輯：陳家昌、李越樺

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