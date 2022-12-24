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【聖誕節2022】新都城中心Barbie「冬日夢幻之旅」6米高粉紅聖誕樹/特色市集

精明消費 15:00 2022/12/24

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重返小時候為公仔打扮的時光，形象百變的Barbie公仔，是大家的童年回憶。不少人可能亦曾經百厭地脫走Barbie衣服，亦喜歡為她換上新造型。新都城中心二期今個冬日，即日起至翌年1月2日，帶大家參加Barbie冬日夢幻之旅主題活動。粉絲可走進Barbie主題粉紅酒店，暢玩6大打卡位及遊玩專區，更可一睹歷年珍藏玩具。

6米高Barbie粉紅聖誕樹

商場內有掛着過千件Barbie公仔及衣着造型掛飾，近6米高的巨型粉紅聖誕樹，一定要影相打卡，更不能錯過Barbie收藏系列展覽，多款不同經典造型Barbie，粉紅睡房及巨型夢幻衣櫃玩互動遊戲。

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會埸獨家限定禮遇

參加Barbie奇幻變身之旅，在巨型指甲油主題裝置中，於限時內抓到指定數量圖案，即可贏取小禮品或商戶優惠券。場內還特設Barbie期間限定店，購物滿$500即減$50，滿$800即減$90，全綫Barbie玩具更享85折優惠，精選熱賣Barbie產品更享低至7折。

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聖誕市集人氣小店

新都城中心第三期更有歐陸風打造的聖誕市集，5米高充氣聖誕老人，及多間人氣小店進駐，包括以硬幣作飾品的Dee Gogh、本地眼鏡品牌Lemonglasses等。無論是本地手作、香薰香水、聖誕Party必備玩具、應節食品，應有盡有。

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【原文：將軍澳Barbie夢幻之旅6大打卡位 加推聖誕市集引進50間特色小店（收費文章）】

作者:副刊組

責任編輯：黃依情

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