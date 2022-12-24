【聖誕節2022】ELEMENTS圓方6米聖誕樹屋 消費可享高達$41,800獎賞

迎接聖誕佳節，ELEMENTS圓方為顧客準備連串精采活動，包括於金區中庭「聖誕樹屋小鎮」裏的6米高的聖誕樹上，布滿着洋溢窩心暖意的小樹屋，神秘雪白馴鹿亦會登場。每日由12nn至9:30pm期間，每半小時會進行一場飄雪匯演。商場亦會與香港聲樂學院、拔萃女小學、王仁曼芭蕾舞學校等合作，為顧客獻上以冬日佳節為主題的舞蹈及歌唱表演。

由即日起至12月27日期間的逢周日及公眾假期，聖誕老人會於指定時段驚喜亮相，與大小朋友合照留念。12月31日及2023年1月1日的指定時段裏，更會有雜技巡演，以妙趣橫生的方式與顧客展開新一年。

商場亦推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內時尚服飾商戶消費滿指定金額，可獲得不同獎賞：

滿2,000元可享總值2,000元獎賞

滿10,000元可享總值5,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡可額外獲250元商場電子禮券

滿30,000元可享總值16,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡可額外獲800元商場電子禮券

滿60,000元可享總值40,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡可額外獲1,800元商場電子禮券

（節錄）

【原文：ELEMENTS圓方聖誕樹屋小鎮 消費可享高達$41,800獎賞（收費文章）】

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經