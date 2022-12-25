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【聖誕節2022】兩大商場推冬日減碳市集　4人觀星營、香氛及現金券獎賞

精明消費 15:00 2022/12/25

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聖誕期間想發掘新主題的市集、又是文青的你，一定會喜歡看看環保用品及手作相關的攤位。現在更有機會獲得觀星營體驗，讓你親親大自然。上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）即日起至翌年1月2日，推出減碳樂遊Wonderful X,mas聖誕嘉年華，特別適合熱愛綠色生活的人士。

環保手作品牌齊集市集

於聖誕假期舉行的MCPOne，及除夕假期SSC的「冬日漫遊減碳市集」，超過逾30多個人氣綠色、特色手作攤檔，售賣各式各樣創意手作、環保/源頭減廢產品。無論是個人護理、精品首飾、生活雜貨或文具手作等，各種新穎又實用的環保產品都集合在市集，令今個聖誕更添綠色自然氣氛。

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送50元現金券、香氛禮盒

另外，當然少不了獎賞及抽獎驚喜，MCPOne和SSC精心準備嘉年華大禮「Happy Holidays! 消費賞」，於商場內消費滿指定金額即可獲贈「冬日窩心香氛禮盒」或「50元指定商戶現金券」，令你節日更加美滿。

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贏取4人營地體驗

單日消費總金額最高的顧客，更可獲得特別大獎、一家人出走郊外的營地體驗，獲贈吸睛觀星波波營「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」。此外，MCPOne及SSC更精心準備嘉年華大禮「Happy Holidays！消費賞」，於場內消費滿指定金額，即可獲贈冬日窩心香氛禮盒或$50指定商戶現金券。單日消費總金額最高的顧客，更可獲得特別大獎──超吸睛觀星波波營「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」，與大家共享節慶喜悅。

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Wonderful X'mas 聖誕嘉年華 @SSC．MCPOne

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水中心購物商場及新都城中心一期

【原文：上水中心 X新都城中心一期 冬日漫遊減碳市集（收費文章）】

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

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