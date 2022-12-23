年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃

到年尾最開心的事情莫過於收到公司發的年終獎金，相信大家都想用來瘋狂購物或計劃如何充分使用。不過興奮之餘，也要為這筆錢做好規劃，否則快樂將會轉瞬即逝。我們為什麽會對年終獎金、六合彩等這些額外的收入有不同的心態？對於這些額外的獎勵，我們應該如何正確規劃？



「心理帳戶」在影響心態

為什麽我們在得到額外的獎金時，通常會大肆揮霍？一位經濟學家Richard Thaler提出「心理帳戶」這個概念，他認為大家做決定時，會傾向在心裡創造不同的帳戶，並依照不用的帳戶餘額去使用，而不是根據總體的資產來做支出規劃。



例如，大家會將收入分為「生活開銷」、「休閒娛樂」和「學習增值」等類別，避免將不同類型的支出混在一起，小心翼翼使用。但這樣也有弊端，如果得到一筆意外之財，大家通常都不會將這筆錢歸入日常的收支帳戶中，而是傾向將這筆錢用於購買平日不捨得買的物品或計劃一場久違的旅行。



歸根到底，大家都覺得額外得到的獎金是日常規劃外的獎勵，花費這筆錢不會令自己收支失衡，既能帶來平時無法享受的快樂，也不需要帶有負罪感。而正常勞動所得的收入是我們生活費用的主要來源，如果大肆使用這筆錢，將會對日常生活造成障礙，所以大家會謹慎對待，這就是「心理帳戶」在起作用。



但是，錢都是有相同的價值，如果能改變對待獎金的態度，將獎金都歸入我們日常收支帳戶中謹慎使用，多年之後，經過複利的影響，相信能累積一筆較可觀的儲蓄。那麽具體應該如何規劃這筆額外獎金？5種方法理性規劃，充分實現獎金的價值。



5種規劃年終獎金方法

1.償還負債

在有多餘資金時，首要任務應該是償還負債，債務利息日日在滾動，越遲償還，利息只會越滾越大，未來應償還的債務將會越來越多。在償還完負債之後，才能放心儲蓄和做小額投資，真正讓錢為自己工作，到時再考慮為喜好買單也不遲。



2.用作儲蓄 為未來減負

這筆現金也能用作儲蓄，為未來要支付的固定費用減少負擔。例如，如果是租房人士，可以為未來減輕租金負擔；如果每月都有供保險，也能為未來每月的保費減負等。



3.投資配置

如果是沒有負債的人士，也可以將這筆獎金用作投資配置，並按照不同的目標選擇合適的投資工具。這筆資金可能會幫助加速達至短期小目標，例如旅遊、買車等規劃。



4.提高學習預算

學習伴隨終生的習慣，可以利用這筆獎金學習一項技能等，增值自己。可能這項技能在未來也能為自己爭取更大的平台或更高的收入，投資自己永遠不是蝕本生意。



5.增加家用 減輕家庭負擔

也可以趁這個機會增加家用，無論是為自己的小家減輕負擔，還是孝順父母，都是不錯的選擇。父母養育不易，可以將這筆獎金分享給父母，讓他們過輕鬆的退休生活。或與家人吃美食或計劃一次難忘的旅行，留下美好的回憶。

責任編輯：梁政琪

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