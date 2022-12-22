與景福合作開全球首間專賣店　H. Moser & Cie.大玩藍色藝術型格風

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擁有差不多200多年製錶歷史的H. Moser & Cie.，終於開設其全球首家專賣店，當然要隆而重之，始終這是品牌的重要里程碑之一。想不到首家專賣店竟不選擇瑞士本土而是香港，而裝潢如像一家藝術館多於做生意的舖頭，更以他們只此一家的水天藍色作主打顏色，型到不行。
以獨立家族集團方式營運，創立於 1828 年的H. Moser & Cie.一直堅持走極簡約主義和現代優雅的設計風格，原來一直都未開設專賣店，這次他們選址中環中建大廈這個香港甲級商業地段，是對準他們的目標顧客群有獨特個性和品味的商界和行政人員吧！
與景福集團合作
對此，H. Moser & Cie行政總裁 Edouard Meylan 表示:「香港是我們的重點市場，在2013 年時，我們已在香港設置分公司。與其他各地一樣，我們會透徹了解香港社群及文化來推廣H. Moser & Cie.家族及品牌，並熱切期待跟大家建立更深厚關係。」
當然不得不提，這次專賣店只有H. Moser & Cie.單打獨鬥，還有熟悉香港環境的masterpiece by king fook 合作營運，景福集團有限公司行政總裁沈美蓮說：「我們與H. Moser & Cie.同樣擁有悠長歷史，在保留傳統的同時，銳意融入現代元素，創造全新典範，在品牌哲學及經營理念方面不謀而合，成就兩強聯手，為香港的腕錶收藏家及愛好者帶來更多別出心裁的時計。」
空運鎮店之寶
而最令人驚喜的，是這家專賣的裝潢有別於一般的鐘錶門市設計，店舖以簡約的灰色牆壁搭配懸浮的深藍色玻璃陳列櫃，如像一家藝術畫廊，提供不同角度給顧客體驗品牌的DNA。首先登場正是品牌的歷史牆，深入淺出講解H. Moser & Cie.傳統獨立家族集團營運的錶牌。
專賣店的水泥牆面有很多縱橫交錯的吊燈，來勾畫出俐落的建築綫條，並以流綫型設計為主的深藍色厚實沙發與圓形桌子。展現別出心裁的藝術風格。為慶祝新店開幕，H. Moser & Cie.專誠從瑞士錶廠空運首次到港的勇創者系列水藍色概念腕錶。
這是一枚集三問報時、陀飛輪的複雜機芯，更大膽地將音簧和音錘放置於錶盤側，迅即成錶界焦點。而錶面更飾有錘擊紋理的水藍色「大明火琺瑯」，如店內主色互相輝映，難怪品牌專誠帶此傑作來港作鎮店之寶，並跟香港錶迷作見面禮！
H. Moser & Cie.香港店
地址：中環畢打街 1 – 3 號中建大廈地下 G11 號舖
時間：1030am - 8pm
查詢：2887 5518
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌