與景福合作開全球首間專賣店　H. Moser & Cie.大玩藍色藝術型格風

擁有差不多200多年製錶歷史的H. Moser & Cie.，終於開設其全球首家專賣店，當然要隆而重之，始終這是品牌的重要里程碑之一。想不到首家專賣店竟不選擇瑞士本土而是香港，而裝潢如像一家藝術館多於做生意的舖頭，更以他們只此一家的水天藍色作主打顏色，型到不行。

▲ 以流綫型設計為主，加上深藍色厚實沙發與圓形桌子，展現別出心裁的藝術觸覺，別具形格。 （圖片：品牌提供）

以獨立家族集團方式營運，創立於 1828 年的H. Moser & Cie.一直堅持走極簡約主義和現代優雅的設計風格，原來一直都未開設專賣店，這次他們選址中環中建大廈這個香港甲級商業地段，是對準他們的目標顧客群有獨特個性和品味的商界和行政人員吧！

▲ H. Moser & Cie.行政總裁 Edouard Meylan 表示很重視香港市場，開幕當日變身成解說員，為新作推銷一下。（圖片：品牌提供）

與景福集團合作

對此，H. Moser & Cie行政總裁 Edouard Meylan 表示:「香港是我們的重點市場，在2013 年時，我們已在香港設置分公司。與其他各地一樣，我們會透徹了解香港社群及文化來推廣H. Moser & Cie.家族及品牌，並熱切期待跟大家建立更深厚關係。」

當然不得不提，這次專賣店只有H. Moser & Cie.單打獨鬥，還有熟悉香港環境的masterpiece by king fook 合作營運，景福集團有限公司行政總裁沈美蓮說：「我們與H. Moser & Cie.同樣擁有悠長歷史，在保留傳統的同時，銳意融入現代元素，創造全新典範，在品牌哲學及經營理念方面不謀而合，成就兩強聯手，為香港的腕錶收藏家及愛好者帶來更多別出心裁的時計。」

▲ H. Moser & Cie.行政總裁 Edouard Meylan 和景福集團有限公司行政總裁沈美蓮一起出席全球首間專賣店的開幕禮。（圖片：品牌提供）

空運鎮店之寶

而最令人驚喜的，是這家專賣的裝潢有別於一般的鐘錶門市設計，店舖以簡約的灰色牆壁搭配懸浮的深藍色玻璃陳列櫃，如像一家藝術畫廊，提供不同角度給顧客體驗品牌的DNA。首先登場正是品牌的歷史牆，深入淺出講解H. Moser & Cie.傳統獨立家族集團營運的錶牌。

▲ 品牌的歷史牆，深入淺出讓錶迷認識這個由瑞士傳統獨立家族集團營運的錶牌。（圖片：品牌提供）

▲ 有別一般的鐘錶店裝修，像畫廊多於一個鐘錶的展覽廳，從中感受到H. Moser & Cie.與別不同的風格。（圖片：品牌提供）

專賣店的水泥牆面有很多縱橫交錯的吊燈，來勾畫出俐落的建築綫條，並以流綫型設計為主的深藍色厚實沙發與圓形桌子。展現別出心裁的藝術風格。為慶祝新店開幕，H. Moser & Cie.專誠從瑞士錶廠空運首次到港的勇創者系列水藍色概念腕錶。

▲ 勇創者三問報時陀飛輪水藍色概念腕錶：錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，錘擊紋理水藍色fume煙燻大明火琺瑯錶面，搭載自家製HMC 904手動上鏈機芯（部分鏤空），動力儲存約90小時，手工縫製鱷魚皮錶帶。（價格待定／圖片：品牌提供）

▲ 備陀飛輪、三問報時功能機芯和零件均為手工打磨和修飾。（圖片：品牌提供）

這是一枚集三問報時、陀飛輪的複雜機芯，更大膽地將音簧和音錘放置於錶盤側，迅即成錶界焦點。而錶面更飾有錘擊紋理的水藍色「大明火琺瑯」，如店內主色互相輝映，難怪品牌專誠帶此傑作來港作鎮店之寶，並跟香港錶迷作見面禮！

▲ 除了首次到港的勇創者系列三問報時陀飛輪水藍色概念腕錶（中），另外兩枚分別是勇創者牛眼石錶面陀飛輪（左）和傳承者系列（右）。（圖片：品牌提供）

H. Moser & Cie.香港店

地址：中環畢打街 1 – 3 號中建大廈地下 G11 號舖

時間：1030am - 8pm

查詢：2887 5518