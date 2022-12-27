盤點12月到期高息定期 長息5.1厘 短息10厘最後召集

銀行早前已為年尾資金作準備，不少高息定期存款都設定在本月底到期，以下盤點優惠期即將完結的高息之選，長息最高達5.1厘，短息最高10厘，都先後在未來數天到期。鑑於近日銀行有減定存息的趨勢，高息定期可能「手快有手慢無」，未必再像以往般，待銀行更新下一輪優惠再作打算。

即將到期的高息港元定期存款

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長息最高5.1厘

富邦銀行每月月初都會更新其高息優惠，它是第一間存息達到5厘水平的銀行，但在11月加至最高5.1厘後，該行在本月已按兵不動，其12個月5.1厘、9個月5厘、6個月4.9厘及3個月4.6厘，會不會在本月優惠期屆滿後下調？

上圖只顯示該行的港元定期優惠，其實富邦的美元定期同樣高達5.1厘，也在12月28日到期；兌換外幣的定期優惠，包括英鎊1星期13.88厘、美元1星期7.88厘等，則在12月31日到期，未知下個月再推時，息率會否改變。

短息最高10厘

星展銀行在上月底推出震撼彈，港元及美元1星期新資金定存年利率高達10厘，其時滙豐尚未上調存息，星展的1星期10厘是全城最高。

雖然這優惠條件不少，例如需為豐盛理財客戶，亦需同時在分行完成合資格投資交易，起存額亦要有50萬元。不過如果能滿足條件，存最多500萬元，1星期可輕鬆賺息逾9600元，相當可觀。

這項優惠的推廣期，暫時至12月31日屆滿。

恒生銀行、華僑永亨最高5厘

除了富邦外，即將到期而又有5厘水平的尚有恒生銀行與華僑永亨，兩者都是3個月存期，符合近期銀行搶短錢的趨勢。

值得一提是，華僑永亨近日已撤走12個月5厘的優惠，下調為4.8厘。其他存期，未知會否在優惠期後有變動。

花旗4.88厘

其他即將到期的優惠，包括東亞的4.9厘、信銀國際的4.8厘及渣打的4.1厘。而這裡特別提一提花旗的3個月4.88厘，原定在12月24日到期，但該行近月都是每周延續這項優惠，最近一次延期更有加息，讀者可留意長假期後該行的最新優惠。

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