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【消費優惠】Market Place X 意大利SMEG廚具　印花/ yuu積分免費或低至2折換購

精明消費 13:00 2022/12/25

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惠康超級市場旗下的高級超市Market Place，由即日起至2023年2月16日期間，會與著名意大利廚房電器品牌SMEG聯乘推出全新印花活動。顧客購物每滿$60，即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花或yuu積分，即可獨家免費換領或換購一系列奶油白色的時尚刀具和廚具。

SMEG成立70多年，着重產品質量、技術和設計，曾先後與多位世界著名的建築師合作，打造出一系列猶如藝術品而又實用的廚房電器和廚具。這次Market Place的印花活動精選了6款不銹鋼刀具、6槽刀座、木砧板及兩款廚具。其中奶油白色的迷你烤盅及鑄鐵鍋更是全港獨家推出，為一眾對生活品味有所追求的顧客提供時尚實用的廚具。

    點擊圖片放大
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印花派發日期：即日起至2023年2月16日
換領/換購日期：即日起至2023年3月2日

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：Market Place X 意大利SMEG廚具 印花/ yuu積分免費或低至2折換購

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欄名 : 消費錦囊

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