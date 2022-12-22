【聖誕節2022】西九「奇趣聖誕村」設8大主題聖誕小屋　多個聖誕手工藝工作坊+歡迎毛孩入場

還有數天就到聖誕節，在這幾天假期如果留在香港沒有去旅行的話，可以到哪裡去感受聖誕氣氛？旅發局於聖誕佳節期間，一連5日（12月23日至27日）在毗連維港海濱的西九文化區藝術公園草坪另一邊增設「奇趣聖誕村」，邀大家走入8個不同主題的聖誕小屋溫馨留影，更歡迎毛孩入場！

「奇趣聖誕村」設有8間聖誕小屋各有特色，包括佈滿亮麗閃爍藝術裝置的「閃爍 世界」、色彩繽紛的「聖誕童趣屋」、能影出充驚喜鏡像效果的「鏡像世界」，以及聖誕老人隨時現身的「聖誕老人小屋」等，配合聖誕彩燈點綴，讓大家猶如走入聖誕童話，感受獨特冬日體驗，到處都可變成一家大細、少女文青的打卡熱點。

今年更特別邀請了韓國巨星Rain來港為「奇趣聖誕村」揭幕，並歡度聖誕，讓Rain 親身感受香港連串地道體驗及精彩活力。

歡迎毛孩入場 聯同慈善攤位佳節分享愛

開心過聖誕的同時，大家亦可以與大眾分享愛與喜悅。部分聖誕小屋將設有慈善攤位，參與團體包括保護動物慈善協會、基督教勵行會、綠色酒店及餐飲聯盟（GREEN Hospitality）、賽馬會喜伴同行計劃，聖誕期間將開設多個聖誕主題的手工藝工作坊，與參與市民一同製作獨一無二的聖誕手作小禮物，趁佳節向摰愛親朋表心意。市民更有機會與保護動物慈善協會的可愛狗狗見面，感受不同的佳節歡樂。

聖誕期間「奇趣聖誕村」亦邀請了不同表演團體到場分享聖誕祝福，即場呈獻無伴奏合唱、芭蕾舞和管樂團等各式表演。

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