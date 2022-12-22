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有家族病史難買醫療保險？ 各保險公司不同核保標準

博客 18:04 2022/12/22

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家族病史或影響下一代健康狀況。買醫療保險時，保險公司會問及家庭成員健康履歷，當發現家人曾經患癌、糖尿病、遺傳病等，最壞情況投保人都有機會被拒賠。但原來不同保險公司亦有不同的核保標準？

遺傳病並不局限於與生俱來的先天疾病，目前已有不少研究指出心血管疾病、糖尿病、各類癌症等重大疾病，均與遺傳有關。翻查不少保險公司的保險申請表，包括AIA友邦、Manulife宏利、Prudential保誠等大型保險公司，大部份都列明投保人需申報家庭成員健康履歷。

直系親屬患癌症、糖尿病等 須如實申報

其中一份保險公司的醫療保險投保表，要求投保人披露「父母、兄弟或姐妹是否曾患有：

  • 癌症、
  • 冠心病、
  • 糖尿病、
  • 運動神經元疾病、
  • 多發性硬化症、
  • 中風、
  • 柏金遜症，

以及其他遺傳病包括：

  • 囊性纖維化、
  • 家族性大腸腺息肉病、
  • 亞茲海默氏症、
  • 家族性心肌病、
  • 遺傳性血病（血友病、地中海貧血、鐮刀型貧血）、
  • 肌肉萎縮症、
  • 多囊性腎病或
  • 亨廷頓舞蹈症

基於最高誠信原則，投保人必須如實申報這些「重大事實」，包括準受保人與家庭成員之關係、所患的疾病名稱、現時的健康狀況、該疾病的病發年齡。若果未有如實披露，將來索償時或會遇到重大問題，例如保險公司有可能會以「沒有披露重要事實」為理據，拒絕賠償甚至取消合約。

而保險公司得悉受保人之家人病史後，核保醫保亦會較為謹慎。例如準受保人的爸爸和哥哥都曾經患上大腸癌，由於兩人屬於直系親屬，保險公司核保時也會評定準受保人的大腸癌發病機率更高，有機會增加不保事項或是大幅增加保費，甚至是拒絕受保。

不同保險公司不同核保標準
其實不同保險公司在核保家族遺傳病、三大危疾或糖尿病時，亦有不同核保標準，有些較緊有些較鬆，最終結果會有所不同。10Life曾經幫不少有家族病史的人嘗試到市場上多間保險公司爭取，並協助他們成功買到保險，若果投保人買醫療保險時關注這項因素，不妨向10Life保險顧問查詢。

盡早為子女投保
此外，若果擔心自己患上危疾而會影響下一代買保險，其實家長應該趁自己健康時盡早為子女投保，避免拒保情況發生，令他們購買保險的權利被剝削。

注意飲食及運動 有助避免遺傳病發
當然，其實即使家人曾患重症，作為親人不一定會病發，後天也可以避免。以糖尿病為例，想有效預防，必須由飲食及生活習慣着手，例如減少攝取精製碳水化合物及糖份、盡量避免煙酒、定期運動、注意體重等等。

至於癌症，預防方法不外乎是攝取高纖食物、減少食紅肉和加工肉、避免煙酒、定期進行運動、注意體重、定期進行癌症篩檢及胃鏡、腸鏡等相關身體檢測等等。

 

【文章來源：10Life；原題： 【家族病史】各大保險公司都買唔到醫療保險？其實唔使灰心...   】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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