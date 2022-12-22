瑞士鐘錶受追棒 11月出口創新高 即看不同價位升值表現

香港人的投資愛好廣泛，除了留意金融產品外，亦會收藏一些高級投資，當中少不了名錶，入手價錢由幾千到幾十萬不等，大眾一直留意腕錶升值機會，現在再有起息。據彭博報道，瑞士鐘錶的出口銷量11月創下歷史新高。即使中國對鐘錶的需求下滑，但美國人的搶購仍然令瑞士鐘錶大受追棒。瑞士鐘錶工業聯合會周四表示，上個月的出口量按月增加10.9%，高達 24 億瑞士法郎（約 26 億美元）。而 1 月至 11 月出口總額為 229 億瑞士法郎，增長達 11.9%，或會成為有史以來最好的一年。

3,000法郎以上鐘錶升值最多

在強烈的需求下，鐘錶價格受到推動，價格3,000法郎(約港幣$25,310) 以上的鐘錶價值增長達15.7%。今年 Omega及Swatch推出合作款 BIOCERAMIC MOONSWATCH，或者是受其銷量帶動，低於 200 (約港幣$1690) 瑞郎的瑞士手錶出口亦增長15.6%。不過，價格在 200 至 500 法郎之間的手錶出口仍暴跌 30%。

美國成瑞士手錶最大買家

去年美國取代中國成為瑞士手錶的最大市場。與去年同期相比，11 月份瑞士鐘錶向美國出口大增 33%。 由於中國繼續對新冠疫情限制措施持續，中國對瑞士手錶的進口則下降 11.5%。數據顯示，卡塔爾零售商在世界杯前增加昂貴手錶的庫存，出口額較按年同期上升1.12倍至 3600 萬法郎。

報道指，手頭現金充裕的人，特別是美國人在疫情期間，發現勞力士、Omega 及Patek Philippe 等瑞士品牌等價值，對奢侈名錶的需求提高至前所未有的水平。

＝＝＝＝＝邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料