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Uber Taxi行程預約多5成 載寵物同行增8%（附聖誕毛孩好去處）

精明消費 13:15 2022/12/22

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香港人生活追求方便快捷，出行更加愛Call車，經過疫情帶寵物出門亦更習慣預約的士服務。Uber數據顯示，Uber Taxi今年至11月底，行程預約數量按年增逾50%。59%的乘客認為Uber Taxi是較安全的回家方式。載寵物同行的Uber Pet預約次數亦按年增8%。

寵物主人最愛與毛孩到訪的三大熱門目的地按次排列為：荃灣南豐紗廠，將軍澳環保大道寵物公園及西九文化區。三個地方都是打卡熱點，帶著毛孩去以上地方亦需要考慮交通，如不坐的士，相對步程會較長。

而隨着香港放寬防疫措施及「開關」，旅行趨勢逐漸復蘇，從香港國際機場出發的行程數量增加逾一倍，比去年大幅增長逾1.1倍。而元旦為全年最繁忙的晚上，元旦日行程數量較平日高出1.3倍。新年想和寵物去新地方，不妨留意以下最新寵物出行好去處。

科學園寵物友善園區

科學園推出「寵物友善園區計劃」，市民可於本月17日至明年1月29日，於周六、日及公眾假期帶同寵物到訪園區指定公眾位置。屆時不但可與毛孩在著名地標「金蛋」前草地打卡留念，還可暢遊園內聖誕特色市集，在園區聖誕裝飾下感受節日氣氛。

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U PLACE泡泡聖誕小鎮市集 現場領養及寵物攝影

位於土瓜灣的U PLACE，至一月期間會舉行「泡泡聖誕市集」，更有寵物領養活動，不妨以領養代替購買，市集會為狗隻與小倉鼠尋家，及飼養小貼士分享，宣揚愛護動物精神。另外亦有聖誕節慶氛圍的寵物攝影服務，可以和心愛的毛孩一起留倩影。

    點擊圖片放大

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交通 節慶 Uber 荃灣 市集 文娛藝術 的士 公園 香港國際機場

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