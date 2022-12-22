【理財個案】臨近退休憂失業難應付生活　應否大屋換細屋減輕開支？

相信不少臨近退休的人士，對於退休之後會缺少收入都倍感不安。有位接近退休之年的婦人擔心自己一旦失去兼職工作，會難以應付生活開支，並打算以大屋換細屋的方式去減輕開支。到底她的決定是否合適，還有沒有更多適宜的方法去應對？看看龔成是如何回應。

讀者：

我先生數年前過左身，兒子搬了出去住，我自己1個人住居屋（已供滿），我開始接近退休之年。我現在現金有15萬元。

另外，我有150萬元，在2年前已放在某保險公司作收息用，現在每月收息約9,000元。我自己每月都有做兼職，每月約4,000元收入。收息所得的9,000元及兼職所賺的4,000元，即每月共13,000元就是我現在自己養自己既生活費。

現時我每月總必需開支已達4,000元，當中尚未計算生活費。我擔心萬一日後失去兼職工作，再加上每年的通脹，我會好難維持生活。想問我是否需要賣了層樓，轉買2百幾呎的1人單位來減輕開支？但我正在住的居屋仍未補地價的。

龔成︰

你己接近退休之年，要開始為退休或可能收入開始減少，去作出準備。

你現時已持有一個供滿的自住物業，因此你理想上應該開始著手累積收息資產。到你退休時，就利用這些收息資產創造出來的被動現金流（如利息、股息等），去支援退休生活。

至於，是否要賣出現有物業（大轉細）去套現更多資金，就要睇翻你預期退休開支多寡。例如，你希望退休後每月有1萬蚊現金流，以股息率6%計，你需要本金200萬。你可以睇翻自己情況，去決定是否需要沽出物業。

另外，你現有物業如果無傳承給下一代的需要，其實可以利用「逆按揭」，去釋放更多被動收入，去支援退休生活，而非一定要換細屋去套現。未補地價居屋都可申請逆按揭。

而你現時要做的事，就是用每月儲蓄做月供股票，去儲收息資產。你每月先用5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

收息股，例如港燈 （02638） 、深圳高速公路 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恒生銀行 （00011） 、置富產業信託 （00778） 、陽光房地產基金 （00435） 、GX恒生高股息率ETF （03110） 都可以。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在平宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

至於收息保險計劃，有逾7%派息係可以保留。但你要留意翻，這個派息是否保證，同時本金有無出現「賺息蝕價」的風險。如有，建議長綫將部份資金，換至優質收息股去平衡風險。除了收息股外，你可以同時考慮以下資產，都是適合退休者的。

投資債券

你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。 投資年金

你可以睇睇，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。 銀行低風險類產品

你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。 持有現金

除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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