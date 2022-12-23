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海港城Bazaar 聖誕勁減低至5折 打卡Jo Malone英倫的士 送香水體驗裝

精明消費 07:30 2022/12/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港城Bazaar：聖誕勁減 X'mas Sale 低至5折

聖誕週開始，交換禮物活動又來了，Bazaar有齊聖誕禮物及聖誕新裝。聖誕禮物選擇多樣，包括Pikachu木桶遊戲、實用禮物Melody、布甸狗及反斗車王水樽、Zoobles及迪士尼玩具系列等。服裝鞋款無論童裝、成人都有折扣，Air Jordan、Converse、Columbia、Levis及Nike等童裝低至6折，Champion全場5折開倉，另外Columbia低至6折。

日期 : 即日起至2022年12月27日
時間: 11:00am – 9:00pm
地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 

    點擊圖片放大

2. Jo Malone：打卡英倫的士  送聖誕香水體驗裝

即日起至12月27日，品牌在海港城分店附近擺設佈置英倫的士和雪人，現同場地的士影相並分享到社交平台，可領取Jo Malone 聖誕古龍水試用裝小禮物。

Jo Malone London 英倫聖誕雪景展覽
日期：即日起至12月27日
時間：11am-9pm 
地點：海港城港威商場大堂I

    點擊圖片放大

3. IKEA 宜家：聖誕VINTERFINT + STRÅLA系列商品 低至4折

即日起至12月28日，IKEA門市或者網上買聖誕VINTERFINT + STRÅLA 系列，就可以一減再減享有低至4折優惠。

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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