年輕人財務狀況不濟？5點給90後的理財建議

對於90後而言，考慮儲蓄、投資和退休規劃是一件令人氣餒的事情。不少人正開始工作生涯，經濟環境便轉差，股票和債券市場一直動蕩，港股一度拾級而下跌破兩萬關見逾十年底位，一直未見突破，美國標普500指數更創下 2008 年以來最差表現，明年全球經濟更面對衰退的風險。



年未正正是進行財務健康檢查的好時機。年輕人的工資追不上通帳，信用卡和借貸利率上升，住屋成本增加，退休人士短期內退休金大減的情況亦變得更加嚴重，看來財務狀況相當不濟，如此情況，年輕一代可以如何部署？專家建議年輕人制定一個短期財富目標，為收支平衡做好藍圖，即使退休是幾十年後的事，現在開始亦要注意為退休儲蓄。彭博引述專家建議，列出年輕人應該做以下五件事。



1.製作個人資產列表

考慮到手頭資金應該如何運用，Wealth Enhancement Group 的財務顧問Dustin Smith提出，現在的人很少會在同一個帳戶就能查閱所有的收入、投資和支出。 他指出每個人都需要對自己的財務狀況有一個透徹和全面的了解，並製作個人資產列表，特別是在做出任何財務決定之前，日常每個支出及交易都需要逐項審視，特別是帳單利率和定期付款等細項，都應把他們計入個人支出，並考慮如何改善收支平衡。



Hartford Funds副總裁兼總經理Bill McManus則指出表示，人們更應該考慮任何重大的預期支出，例如搬家或渡假，並相應地制定短期儲蓄計劃，才能使資產運用有預算。



2.安排應急儲蓄

Wealth Enhancement Group 的財務顧問T.J. Williams 指出，儲蓄時亦應預留三到六個月的開支以備不時之需，尤其是面對經濟低迷時期，令大眾的工作及收入不穩。即使是現時有工作的人，亦需確保財務狀況良好，亦應該有着像還清債務前，尋求現金儲備的狀態。他補充說，雖然在還清貸款之前進行儲蓄似乎有違常理，但如果沒有這樣的想法，可能會讓人陷入更深的債務之中，或者令人被逼賣出長遠而言有利的投資。



為充分利用手頭的資產，免受通脹的影響，Williams建議大家為理財產品多作比較，研究各種銀行服務，例如高收益定價儲蓄和及貨幣市場基金，不過要留意有關情況下提款的限制，但最重要的是決定把你的資產放在哪裡。



3.及早為退休計劃

雖然香港有強積金計劃，僱員必須以將部份薪金聯合僱主供款存入強積金帳戶，但受到市況影響，強積金表現持續錄得虧損，希望提早退休生活，就必須要計算個人開支，及早預算退休生活的花費，以及製造被動收入的方法，才能令退休計劃更周全。假如還有環遊世界的想法，就需要有更多資金儲備。在理想情況下，最基本是把月收入的 10% 到 15% 存入儲蓄計劃。



4.改善負債情況

美國資產管理公司Vanguard 理財規劃顧問Maria Bruno指出，貸款或信用卡的個人債務，不僅帶來財務壓力，更會影響個人信用評分，令人往後難以申請所需要的貸款或抵押（例如買樓）。在美國加息之下，今年信用卡的平均利率升至 19%以上。受90後歡迎的選擇借貸計劃，先買後付等利率不如以往優惠，將更易令債務迅速增加，進而影響信用評分，年輕人必須多加留意，儘早改善負債情況。



5. 資產配置多樣化 分散風險

花旗美國消費者財富管理財富顧問Michelle Griffith表示，普遍投資者承受適度風險，適合傳統股債之間的 60:40 比，但是每個人都需要確定自己風險承受能力，作出投資決定前，應預先在採取行動之前估算，最多能承受多少損失，例如年輕客戶僅傾向買入加密貨幣和科技，今年面對巨額虧損同時，亦錯失了能源等行業收益，她指出投資亦應分散在不同規模及行業公司中。



Betterment 的財務規劃師Kyle McBrien則表示，風險較高的資產（股票期權等交易）不一定是危險信號，但亦不應超過投資組合的5%至10%。



對於希望增進財富的人來說，無論是為了退休還是完成人生目標，最重要的是安排好資產配置，完善個人投資分配及做好風險管理，才能有機會改善2023的財富表現。

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