供應鏈生態可持續性 應視為企業長期能力建設

▲ 菜鳥公眾溝通與ESG總經理牛智敬

有市場研究指，亞太區電子商務銷售額預計在2025年前升近一倍，繼續成為全球最大的電子商務市場。這個趨勢或令與包裝相關的問題關注度顯著上升，但亦為企業和廣大社會帶來攜手合作的機會，以更環保的方式處理網購物品。

過去數年間，不少企業在內部營運上逐漸將環境、社會和治理（ESG）目標定為優先考慮，強調實際更普及的綜合可持續發展計劃，特別是在供應鏈和物流領域。然而，如何正確識別內部資源和能力以準確計算碳足印，同時駕馭複雜的價值鏈，形成有效的可持續物流能力，是企業要面對的重要挑戰。

正如有相關人士提到，供應鏈壓力是亞洲碳排放的最大驅動力。當地企業的可持續發展路線圖很大程度上取決於他們的長期業務目標，以及各自所經營市場的政策。對後者而言，企業須努力達到各地要求的可持續發展目標。

企業能做的是通過在整個價值鏈上有效使用數碼科技填補差距，通過提升靈活性和透明度令供應鏈變得更環保、更具可持續性。更為前瞻的視角是，可持續發展不能僅僅是應對外部要求，而應成為企業內生的能力建設，成為主動建設的對客戶、員工以及社會的長期價值。

菜鳥是這一視角的認同者和踐行者。菜鳥今年5月發佈2022社會責任報告，披露綠色物流、應急物流兩大社會責任核心板塊，以及助力鄉村振興、促進公平就業等方面的進展。菜鳥綠色物流已經形成面向消費者的綠色回收和面向商家的綠色供應鏈兩大模塊，覆蓋內地315個城市的近10萬家菜鳥驛站、菜鳥綠色家園分別成為消費者線下線上參與綠色物流的主陣地。於2021年天貓雙11期間推出的「紙箱換雞蛋」活動帶動近400萬人次參與快遞包裝回收，累計減碳5.3萬噸。應急物流方面，菜鳥積極參與抗疫確保穩定供應，成為一批慈善機構的長期戰略合作夥伴。

在今年下半年，菜鳥形成了以用戶體驗、綠色物流、高質量就業、服務社區、應急物流為五大板塊的ESG戰略，並將之定義為長期能力建設的重要組成部分。

科技有效推動物流可持續發展

物流業在過去數年承受巨大壓力，更多公司通過數碼化轉型提高效率，並在競爭環境中降低整體營運成本，科技應用也將令價值鏈更具韌性，例如採用機械人和自動化長遠可增加利潤，但更重要的是，企業也獲得可持續增長市場洞察。

菜鳥獨特的業務模式結合了自有物流資源和合作夥伴資源，包括超過3,000家本地和國際物流公司，使我們能夠綜觀整個物流生態系統，並在價值鏈的不同場景實施智慧物流技術，為行業帶來改變。

一、物流智能化轉型帶動電子化服務和產品

要實現全鏈路的可視性和控制，第一步是把包裹電子化。電子面單則應運而生，不僅提供即時追蹤和偵測異常情況的功能，而使用小紙張也意味著每個包裹的紙張使用量減少。在包裝方面，使用智能包裝算法為每個產品分配最小的紙箱，最大限度減少浪費。例如，在末端派送環節，透過機器學習以預測物流網絡和庫存位置，縮短送貨節點和熱門消費目的地之間的運輸距離。

二、智能路線管理減少碳排放

物流產業的去中心化特點（尤其是末端環節）代表著許多公司都建立自有系統和資源；這對包裹管理和運送的效率造成直接影響，特別是運營成本最高的末端物流環節。事實上，城市末端運輸極為複雜，有分析預期2030年碳排放和交通堵塞程度將因而增加30%以上。資源不當閒置、車輛類型與大小包裹數量的錯配，以及較長的運送路線等，均是造成物流效率低的主因。然而，科技應用能顯著緩減限制和不足，物流供應商可以利用物聯網和大數據進行智能路線管理，減少行程距離和成本。

過去一年，菜鳥加速推進物流科技下鄉，鞏固農產品上行「最先一公里」及消費品下行「最後一公里」。至今年3月底，菜鳥鄉村已在1,000多個縣開展鄉村物流服務，菜鳥已建成4萬多個鄉村服務站。

三、智能倉儲和包裝

互聯網和智能設備滲透率不斷提升，促進智能倉儲的發展，其中無人車、智能分揀系統及配備GPS系統以進行數據收集和路線管理的節能車輛，已成為業內的常態。各種數碼物流方案，例如通過電子面單進行實時和全聯路的包裹追蹤等方案，改變傳統的物流營運。例如，菜鳥的無錫智能倉庫擁有近1,000部自動導引車（AGV）機器人，能夠靈活組合以提高營運效率。物流業的碳排放大量來自包裝環節。菜鳥利用數字產品推出可循環、可數字化記錄的B2B包裝箱，幫助企業從工廠到倉庫的包裝實現多次循環使用，大幅減少碳排放。

需要努力實踐可持續生態系統

近年來物流行業經歷了巨大轉變，但創造能夠支持行業增長的可持續生態系統仍是需要努力實踐的目標。建立一個可持續供應鏈的理由很明確——將可持續發展納入供應鏈中，有助企業降低成本和提高生産力，並促進創新及差異化，為社會帶來更美滿成果。隨著企業尋求轉型以實現可持續性和韌性，是時候將供應鏈置於發展計劃的核心位置。

對可持續發展採取正確態度，關鍵是將其視為增長機會而非義務。為建立一個成功、有韌性的企業，管理層必須知道可持續發展不僅是減碳，還包括就社會責任對價值鏈上各個持份者作出承諾。