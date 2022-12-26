【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢

在一眾理財方式中，儲錢是最基本也最困難。你是否發現自己日日在努力賺錢，但存款卻不多反減？其實儲錢都講求方法，利用有效的儲錢法才能事半功倍，遠離存錢痛苦。即睇正確儲錢大法，脫離月月淪為「月光族」悲劇。

儲錢法則

儲錢個案

不同時期儲錢法

有錢人儲錢

不同國家儲錢法

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