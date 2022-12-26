【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢 個人增值 10:15 2022/12/26 分享： 分享： 在一眾理財方式中，儲錢是最基本也最困難。你是否發現自己日日在努力賺錢，但存款卻不多反減？其實儲錢都講求方法，利用有效的儲錢法才能事半功倍，遠離存錢痛苦。即睇正確儲錢大法，脫離月月淪為「月光族」悲劇。 儲錢法則 年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？ 毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富 如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買 掌握50/30/20分配法則 輕輕鬆鬆儲錢 齊學52周儲錢大法 一年勁儲13萬 人工月月清兼討厭記帳？ 80/20法則幫助你輕鬆儲蓄 儲錢個案 月薪8900只靠儲錢3年存16萬 善用六罐子理財法分配收入 25歲開始理財 35歲儲到100萬 早儲早享受 教你遞減存錢法 不同時期儲錢法 如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育 【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步 什麽是短/中期儲蓄？ 股票不適合短期 愈短時間要錢 愈要保守 經濟衰退期 要急儲錢？ 一文話你知人生不同時期需要幾多現金儲蓄 有錢人儲錢 常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢 不同國家儲錢法 無痛儲錢！日本Kakeibo簡單理財法慳35%開支 南韓月曆理財法 唔使記賬輕鬆儲錢！ ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財加油站 最新專欄文章 更多 毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富 今日 毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富 年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃 2022/12/23 年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃 甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？ 2022/12/22 甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？ 超過55%求職者偽造個人簡歷 8大最常見的謊言及原因 2022/12/22 超過55%求職者偽造個人簡歷 8大最常見的謊言及原因 65%男士獨自做投資決定 4大男士對投資有自信的原因 2022/12/21 65%男士獨自做投資決定 4大男士對投資有自信的原因 財富及資產管理 人民幣定期存款 外幣定期存款 定期存款 港元定期存款 儲蓄保障計劃 儲蓄基金 儲蓄產品 退休規劃產品 財富及退休規劃