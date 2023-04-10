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【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢

個人增值 12:30 2023/04/10

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在一眾理財方式中，儲錢是最基本也最困難。你是否發現自己日日在努力賺錢，但存款卻不多反減？其實儲錢都講求方法，利用有效的儲錢法才能事半功倍，遠離存錢痛苦。即睇正確儲錢大法，脫離月月淪為「月光族」悲劇。

儲錢法則

年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？

【儲錢大法】100天儲4.5萬元 用100個信封抽籤存錢 邊玩邊儲

毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富

如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買

掌握50/30/20分配法則　輕輕鬆鬆儲錢

齊學52周儲錢大法 一年勁儲13萬

人工月月清兼討厭記帳？　80/20法則幫助你輕鬆儲蓄

積累財富的8大秘訣 先要問自己富有的定義 小心避免債務及金錢陷阱

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要戒掉的壞習慣

愈省錢反而愈窮？ 再窮也不能省這5種錢

拆解4大老派理財謬誤 負債不一定是壞事 適當享樂消費不是罪過

2023年要改的6大理財壞習慣 少吃垃圾食品都有幫助？購物毋需延長保用期

18條財務規劃建議 終生受用 儘早清還債務 沒資金基礎不要養小孩

為何儲錢總是難堅持？ 4個招數 不用投資也能增加存款

儲蓄看性格? 一種人天生難儲錢 存錢目標符合性格 達成率高3倍

慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤

儲錢個案

月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

月薪8900只靠儲錢3年存16萬　善用六罐子理財法分配收入

25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法

月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？

不同時期儲錢法

如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育

【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步

什麽是短/中期儲蓄？ 股票不適合短期 愈短時間要錢 愈要保守

經濟衰退期 要急儲錢？ 一文話你知人生不同時期需要幾多現金儲蓄

有錢人儲錢

常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢

不同國家儲錢法

無痛儲錢！日本Kakeibo簡單理財法慳35%開支

南韓月曆理財法　唔使記賬輕鬆儲錢！

 

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欄名 : 理財加油站

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