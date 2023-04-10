【儲錢法懶人包】經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢

在一眾理財方式中，儲錢是最基本也最困難。你是否發現自己日日在努力賺錢，但存款卻不多反減？其實儲錢都講求方法，利用有效的儲錢法才能事半功倍，遠離存錢痛苦。即睇正確儲錢大法，脫離月月淪為「月光族」悲劇。

儲錢法則

年輕人在網上玩起「信封存錢」 古早現金存錢法依然奏效？

【儲錢大法】100天儲4.5萬元 用100個信封抽籤存錢 邊玩邊儲

毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富

如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買

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要戒掉的壞習慣

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儲錢個案

月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

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25歲開始理財 35歲儲到100萬 早儲早享受 教你遞減存錢法

月入$22000 每月用一半人工做定期 感覺難增值 如何改變策略？

不同時期儲錢法

如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育



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什麽是短/中期儲蓄？ 股票不適合短期 愈短時間要錢 愈要保守



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有錢人儲錢

常人對有錢人的誤解 其實愈有錢反而愈識慳錢

不同國家儲錢法

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