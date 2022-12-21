Tesla到底發生了什麼事？年初至今跌65% 4大原因致全球首富地位不保

Tesla（TSLA）的股東最近大概沒有好心情，昨晚股價急挫8%後，近1個月已累跌近兩成，今年至今已累跌65%。這個由（曾經是）全球首富經營的電動車巨頭，市值（曾經是）過萬億美元，為何急促地跌落凡間？除了因為馬斯克（Elon Musk）忙着發推文之外，基本因素有沒有被動搖的跡象？

Twitter收購案的受害者

Twitter收購案有很多受害者，比如說被裁掉的Twitter員工、因追蹤馬斯克行徑而被封鎖帳號的幾個記者等等，但Tesla股東無疑也是受害者之一。從數字上看，馬斯克在今年4月宣布要收購Twitter時，Tesla的股價大約在330美元；而如今，截至12月20日收市，Tesla的股價是137.8美元，蒸發了一半有多。

最直接的原因，是馬斯克因為要籌措巨額的收購費用，自8月起連番大手沽出Tesla持股，每次都套現數十億美元，賣股填氹直接構成沽壓。

況且，馬斯克在完成收購Twitter後，解散了董事局，自己成為任行政總裁，又大幅裁員，現在他同時需要管理 Tesla、SpaceX、Boring Company 與 Twitter 共4間公司。

知名Tesla投資者Ross Gerber在早兩天便發推文指，Tesla的股價暗示該公司已沒有CEO，現在是時候重整。Gerber近來積極鼓吹股東票選他進入Tesla董事會，他在上周亦曾發推文問︰「現在究竟是誰管理Tesla？是時候給股東一個交代」。

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馬斯克歸咎於加息

面對指責，馬斯克的回應是叫Ross Gerber「回去閱讀證券分析教科書」，除此之外，還把Tesla股價下跌歸因於加息。他表示，當銀行的存款帳戶年利率開始接近股市報酬，而前者是有保證的，後者是沒有保證回報的，那麼只會愈來愈多人會撤出股市轉入現金，進而造成股價下跌。

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其實馬斯克還多次炮轟美聯儲加息損害經濟，他甚至曾表示，聯儲局必須立即減息，否則經濟可能擴大嚴重衰退。

中國疫情

除了上述兩項因素，還有一些基本因素令Tesla股下跌，包括中國內地的疫情反覆，令Tesla在上海的超級工廠多次停工，甚至出現生產線在升級後未能用盡產能的情況。

事實上，中國的疫情所影響的不只是Tesla，大眾和本田在今年11月時曾不得不暫時停產，稱抗疫限制舉措不僅導致汽車零部件短缺，還造成工人短缺，因為許多人因封控無法上班。

環球電動車過剩的問題浮現

據CNBC引述Evercore ISI指出，除了馬斯克收購Twitter、Tesla在中國面臨困境外，愈來愈多因素開始壓抑Tesla股價。該投資顧問公司指出，隨著全球積壓訂單減少，中國成長停滯問題依舊，投資者開始重估需求預期，於是以需求出現疑慮、歐洲與中國市佔萎縮為由，將Tesla目標價從300美元下調至200美元。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，未來數年美國電動車普及度將比之前預期慢得多，加上這數月來電動車市場變化，如Tesla電動車在中國減價出售、二手Tesla車價下跌等，都反映電動車市場開始面臨供過於求問題。該行 現在預計到2025年電動汽車將佔美國汽車市場的11%，到2030年達到26%。 這低於他之前預測的13%和32%。

高盛也把Tesla的目標股價從305美元下調至235美元，還下調了Tesla第四季的新車交付預期。

該在別人恐懼時貪婪嗎？

「在別人恐懼時貪婪」，說時容易做時難，當你的Tesla倉位蝕掉了超過一半時，你還能對這隻股票抱有長期信心嗎？

Fernwood Investment Management高級投資組合經理Catherine Faddis近日卻表示︰「以我所知道的Tesla『大好友』都正在這些水平上加倉。」

花旗集團分析師Itay Michaeli早前調整了Tesla股票的評級，由「沽售」升為「持有」，雖然並非「買入」評級，不過這已是近日少見的升級行動。該行稱，Tesla經過拋售後估值更加平衡，該公司在電動汽車市場的強大競爭優勢將幫助其度過低迷時期。

摩根士丹利分析師Adam Jonas雖然調整了對整體電動車市場增長的看法，但他也指出Tesla是該行覆蓋範圍內、唯一一家通過汽車銷售獲利的電動車製造商，他並認為，在經濟放緩的環境下，Tesla的競爭差距可能會擴大。

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