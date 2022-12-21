【消費優惠】yuu積分高性價比用法　用積分加錢換購竟比原價平！

以往如果要在各商戶消費儲分，都要分別登記成為該品牌的會員。但由牛奶公司聯同怡和集團旗下食肆推出的yuu獎賞計劃，則結集了集團旗下10多個品牌，讓消費者可以於不同的商店消費同時賺取yuu積分。現時，每200積分就等於1元。最近網上討論區就有人問到yuu積分有甚麼高性價比的用法，本文就會嘗試與大家計計數！

假如你擁有10,000積分的話，按照200積分等於1元去作換算，即意味相等於有50元現金。在討論區上就有人建議可以利用這10,000積分去換現金券，有時候更會有機會換到55元的現金券。不過55元現金券的使用條款略有不同，例如有效期的時間範圍較短，以及要求以yuu積分兌換後14日內使用等。因此在兌換前要仔細閱讀條款。

另外，亦可以換領多間合作餐廳的食品，例如KFC、PizzaHut、PHD及美心MX等。雖然大部分都需要會員用積分再加錢去換購，但都比原價還要便宜。以KFC的4人滋味桶餐為例，要兌換此套餐3,000積分再加165元，3,000積分等於15元，再加165元的話即相當於透過yuu兌換的價值為180元，而若平常走到店內購買此套餐，原價為219元，慳了39元。

除此之外，還有很多不同餐廳的優惠，以下會列出部分讓大家參考，圖片會有說明以yuu積分兌換的價值及原價是多少。某些食品所慳的價錢還頗多！

■KFC■

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■PizzaHut■

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■PHD■

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■美心MX■

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