【聖誕節2022】佳節當前商戶4大吸客心法 附本地網購最熱門商品

為迎接每年購物銷量高峰期沖銷,各大電商平台均絞盡腦汁,務求在雙11及黑五刷新零售業歷史最高單日成交記錄。根據環匯亞太香港,本地電商平台於今年「雙11光棍節」及黑五「網絡星期一」,交易額數據按月分別大升近3成及9成,成績不俗。最受本地網民追棒的熱門購物類別,分別為生活百貨平台、美妝、時裝、電子分類,部分人買這類產品亦愛先看實物,迎接聖誕節及元旦新年的長假期,線下實體店該如何乘勝追擊?



適逢年底,對一般實體店零售商戶來說,理應是做生意的消費旺季,面對通脹飆升、疫情餘波夾擊以及「0+3」下港人紛紛外遊到熱門旅遊地觀光,人流及消費者的購物意欲仍在復甦之下,實體商戶如何出奇制勝,在佳節之下突圍而出,留住顧客之餘,安排合適貨量,制家獨家營銷策略,加強顧客忠誠度呢?四大心法可以商戶幫助加強銷售服務,使顧客更常光顧。



心法一:實時存貨管理 保證貨量充足



對於客戶而言,節日「血拼」是常識吧,面對心儀的優惠客人當然有大量入手的意欲,但假若是只有小量供應,消費者往往因商品供不應求而大感失望。對於商戶來說,更有可能因貨品短缺而造成生意流失。根據麥肯錫的研究,75%消費者在貨品售罄後便會打消購物念頭,特別在供應鏈問題影響下,部分貨品的供應不穩,商戶如要留住消費者的熱情,便要時刻掌握存貨情況,以免客戶因缺貨打消購物意欲。



部分銷售系統附帶的實時存貨管理方案,可讓商戶隨時掌握存貨資訊,在貨量短缺時收到補貨通知,確保架上有充足「彈藥」應市,在消費旺季仍可大展拳腳。商戶亦可從中分析顧客數據,了解他們的消費喜好,揀選最受顧客歡迎的貨品以投其所好,自然有充足預備適時補缺貨。



心法二:先買後付 提升消費靈活性



雖然佳節當前,但通脹高企令百物騰貴,有機會影響消費者的購物意欲。不過商戶假若推出吸引的支付方法,透過創新及靈活的付款方式,使顧客立即時買得心頭好,又可以攤分償還,將會是更吸引的選擇。數碼支付近年大行其道,衍生出「先買後付」(Buy Now Pay Later, BNPL)等付款方式,讓消費者可分期付款購物,減輕其經濟壓力,並提高付款的靈活性,甚至可同時選購其他心儀產品。



心法三:支付選擇多 隨時隨地買



都市人生活忙碌,購物最緊要方便,加上疫情下的新常態,每個人都有獨有的生活和消費習慣。商戶如能迎合顧客的消費模式,例如同時提供網上消費、親身到店等方式,讓消費者不管是安在家中或身在旅途上,都可以透過不同平台輕鬆方便地購得心頭好,自然會增加購物意欲,從而留住更多顧客。



有調查指出,接近一半消費者表示,若商戶能夠提供他們偏愛的支付方法,會選擇消費更多。因此,商戶如能向顧客提供不同的支付選擇,包括電子錢包、網上購買、門市自取(Buy Online Pickup in Store, BOPIS),以及連結支付(Pay by link)等,將有助提升消費體驗,增加顧客的忠誠度。



心法四:革新銷售服務流程 員工客戶更稱心



疫情至今,不少企業面對人手短缺的問題,特別是零售及餐飲行業。但要留住得力助手,亦要優化員工服務流程。Paycom在5月進行的一項調查顯示,有54%管理人員認為,企業運用過時的科技最打擊員工士氣,所以商戶有必要投資於最新科技,或採用方便易用的銷售系統。此舉可縮減員工的培訓時間,並將人手工作自動化,以提升員工效率,騰出更多時間專心照顧顧客的需要,改善顧客消費體驗,一舉兩得,從而達至雙贏局面,使購物流程更系統化及快捷,讓員工做得開心,顧客亦買得放心。

