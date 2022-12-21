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【品牌優惠】FILA兩件8折、三件6折 PUMA x AMI系列限時6折

精明消費 12:46 2022/12/21

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天氣轉冷，想入手冬季運動服的你，就要留意心水年品牌年末大減價優惠，多個款式都有折扣，讓你換個活力造型，穿著潮牌過一個潮流動感節日，當中人氣運動服品牌FILA官網有額外折扣，另外新款聯名系列，在雲集名牌的LuisaViaRoma，正價貨品亦有6折，近期推出的PUMA x AMI聯名系列亦有扣減! 今個聖誕或新年想搶眼一點，記得要留意!

1.FILA額外低至6折

FILA不少款式本身都有特價，現在2件額外8折、3件額外6折，趁減價亦未到農曆新年，可以提早開始買新鞋計劃。

    點擊圖片放大
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2.PUMA x AMI聯名6折

同場推介新聯名系列FILA x MAGIC STICK，在LuisaViaRoma上亦有優惠，大玩撞色運動服系列，情侶服相當吸睛，現於LuisaViaRoma輸入代碼「HL40」，即可打6折，折後價錢令人相當心動。

    點擊圖片放大

3.Mercedes-Benz官方精品8折

平治香港由即日至12月31日，於平治柴灣或紅磡品牌中心選購指定平治Christmas Stars精品，或經網購使用優惠碼MBC20%，即可獲8折優惠。精選產品包括大比例模型車Mercedes-AMG SL、Mercedes-Maybach S-Class及GLS及電動房車EQS的1/18款式，亦有多款男女服飾及飾物。

    點擊圖片放大

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欄名 : 消費錦囊

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