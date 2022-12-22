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運動家假日購物節 服裝低至半價 Pret買任何食品/飲品  送「聖誕乾果批」

精明消費 13:22 2022/12/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 運動家：假日購物節 低至半價

天氣繼續凍，肯定要買定一兩件禦寒必備hoodie、長褲、外套、衛衣等。大熱品牌 adidas、puma、champion精選產品低至半價。運動家NIKE一系列指定貨品也有折扣，波鞋、外套都有2件額外8折、3件額外7折優惠。

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2. Pret：指定分店買任何食品/飲品  送「聖誕乾果批」

即日起至12月23日下午二時後，於指定分店購買任何食品/飲品，即可獲「聖誕乾果批」1個。

  • 優惠只適用於：中環FWD 富衛金融中心，銅鑼灣利園二期，北角友邦廣場，九龍灣德福廣場，大角咀奧海城及沙田科學園分店。
  • 享用此優惠方法：購買食/飲品付款時，向店員出示已追蹤Instagram帳戶/已讚好Facebook專頁即可享用以上優惠。
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3. 屈臣氏：會員優惠 每週換購精選

每週會員換購精選，屈臣氏抗菌沐浴乳加18元換購（原價36.9元）、撒隆巴斯強效止痛液劑加32元換購（原價65元），換購期至12月26日。

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撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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