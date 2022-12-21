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比定期存款更高息 股息率5厘以上、7隻低入場費的投行推介股

藍籌股 10:15 2022/12/21

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港股進入年尾行情，成交略減且波幅偏小，經歷11月的大漲後，近日反覆整固，昨日險守萬九點。如果相信明年港股可持續反彈，可趁此時買入高息股。適逢銀行的定期存款近日有見頂跡象，本文以5厘為界線，列出7隻預測股息率達5厘以上的投行推介股，而且每隻股份一手入場費控制在2.5萬元以下，不至於太難負擔。

比定期存款更高息的高息股

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中海外5.45厘

內房股跌至相當價殘，不少股份的股息率已達10厘以上，但如果想穩陣一點，可選國企。星展近日的研究報告指，政策及消息層面可令內房板塊在明年首季仍保持正面，首選股包括中海外 （00688） ，另亦推介華潤置地 （01109） 及龍湖 （00960）

領展5.83厘

過往領展 （00823） 被詬病息率不高，但當股價早前一度跌穿50元後，股息率一度升至6厘以上，變得吸引。適逢香港近日持續放寬防疫政策，與內地的邊境亦將重新開放，摩根士丹利近日便指，偏好低負債和高股息率的本港地產股，當中包括領展。領展目前在該行的香港焦點股名單當中。

平保5.94厘

保險股方面，友邦 （01299） 固然是許多投行的行業首選，但中國平安 （02318） 的派息率較高，富瑞近日亦將它列為內險板塊的首選。此前市場關注平保會否受房地產行業影響，富瑞則指，房地產行業的風險減退，減值風險很低，未來投資者可能會重新關注中國平安的基本面。

中銀香港6.64厘

港息跟隨美息上揚，本港銀行下半年起一再上調最優惠利率。高盛近日指出，本港銀行的淨息差未見頂，確信買入名單中，包括中銀香港 （02388）

電能6.75厘

電能 （00006） 早前一度因為英鎊波動而大跌，但近日已從10月底的低位回升15%。摩通近日指，美國通脹下降及加息預期減弱，香港公用股具有良好的投資價值，相信電能的股份回購亦料可為估值提供支持。

粵海投資8.09厘

粵海投資 （00270） 自11月初的低位已大幅反彈逾4成，摩通指，內地調整一系列防疫措施，憧憬燃氣量增長回升及房地產行業措施支持下，中港公用股或因而受惠，雖然粵海投資的股價已自低位大幅反彈，但其8%的股息率仍然具有吸引力。

建行9.8厘

內銀股近一兩年飽受房地產行業、向實體經濟讓利等影響，股息率因而升上極高位。麥格理近日預料，國企銀行的估值將獲得重新評估，並把建行 （00939） 升至「跑贏大市」的評級。摩通亦表示，建行具有穩健的資產負債表和穩定的資金來源，而且影子銀行敞口相對較低，因此監管風險較低。

 

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