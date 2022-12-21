65%男士獨自做投資決定 4大男士對投資有自信的原因

在作出投資決定前，你會不會先諮詢你的伴侶？根據印度的一項投資習慣調查顯示，65%的男士會選擇獨立做投資決定，而女士獨自做決定的僅有44%。該研究還發現，與女士 (27%) 相比，男士 (40%) 做出完全獨立的投資決定（無需諮詢專業顧問）的比例要高得多。在與其他人一起做出投資決定的人中，女士 (67%) 聲稱比男士 (48%) 更多地諮詢配偶。其實導致男士對投資更自信的原因有很多，以下將列舉4個可能性。



1.男士認為自己的數學計算能力強

其中一個原因是男士會對自己的金融知識和決策能力更有信心。也有調查顯示，男士對自己的數學計算能力和金融技巧更自信，儘管有時他們的表現與女士們並沒有區別。這份自信讓他們在獨自做金融決定時更自在。



2.「 男主外、女主内」的文化影響

其中，也一定程度上受到文化影響。在很多文化中，會覺得男人應該主要負責賺錢養家，而女人負責處理家庭事務即可。所以受到這種「 男主外、女主内」 文化的影響，很多男士覺得自己比較適合處理金融財務相關事務，女士也覺得自己不適合做金融決定，這種文化也在一定程度上助長男士的自信。



3.過度自信

同時，也受到心理層面的影響，例如過度自信。這種心理暗示也多數出現在男士身上，他們總是認為自己擁有過人的知識和能力，認為自己有足夠能力處理相關金融決定，但往往這是高估自己的現象。



4.男女思維方式不同

此外，決策過程本身可能會受到性別的影響。據觀察，男性在做決定時傾向更快速，但女性更有可能考慮多種觀點。這種決策風格的差異可能導致男性對自己的財務決策更有信心，而女性則更加猶豫不決。

投資者應該不斷學習金融投資相關知識，增強自身能力。在做出投資決定前理性分析，不要因為高估自身能力而做出錯誤的投資決策。



「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現

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責任編輯：梁政琪

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