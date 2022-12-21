  • 16°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

65%男士獨自做投資決定 4大男士對投資有自信的原因

個人增值 08:30 2022/12/21

分享：

分享：

在作出投資決定前，你會不會先諮詢你的伴侶？根據印度的一項投資習慣調查顯示，65%的男士會選擇獨立做投資決定，而女士獨自做決定的僅有44%。該研究還發現，與女士 (27%) 相比，男士 (40%) 做出完全獨立的投資決定（無需諮詢專業顧問）的比例要高得多。在與其他人一起做出投資決定的人中，女士 (67%) 聲稱比男士 (48%) 更多地諮詢配偶。其實導致男士對投資更自信的原因有很多，以下將列舉4個可能性。

1.男士認為自己的數學計算能力強
其中一個原因是男士會對自己的金融知識和決策能力更有信心。也有調查顯示，男士對自己的數學計算能力和金融技巧更自信，儘管有時他們的表現與女士們並沒有區別。這份自信讓他們在獨自做金融決定時更自在。

2.「 男主外、女主内」的文化影響
其中，也一定程度上受到文化影響。在很多文化中，會覺得男人應該主要負責賺錢養家，而女人負責處理家庭事務即可。所以受到這種「 男主外、女主内」 文化的影響，很多男士覺得自己比較適合處理金融財務相關事務，女士也覺得自己不適合做金融決定，這種文化也在一定程度上助長男士的自信。

3.過度自信
同時，也受到心理層面的影響，例如過度自信。這種心理暗示也多數出現在男士身上，他們總是認為自己擁有過人的知識和能力，認為自己有足夠能力處理相關金融決定，但往往這是高估自己的現象。

4.男女思維方式不同
此外，決策過程本身可能會受到性別的影響。據觀察，男性在做決定時傾向更快速，但女性更有可能考慮多種觀點。這種決策風格的差異可能導致男性對自己的財務決策更有信心，而女性則更加猶豫不決。

投資者應該不斷學習金融投資相關知識，增強自身能力。在做出投資決定前理性分析，不要因為高估自身能力而做出錯誤的投資決策。


「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現

【退休積滿Fund】一個簡易策略 強積金回報飆3倍！唔加碼都夠退休！

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

「逆轉女王」分享無痛理財術　戒掉8個壞習慣翻轉命運
2022/12/20
「逆轉女王」分享無痛理財術　戒掉8個壞習慣翻轉命運
如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育
2022/12/19
如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育
慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤
2022/12/16
慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤
如何應對充滿挑戰的2023年？ 投資者應「忽略噪音」著眼於長期
2022/12/15
如何應對充滿挑戰的2023年？ 投資者應「忽略噪音」著眼於長期
養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
2022/12/14
養「老小孩」愈趨普遍 超過30歲仍由父母資助日常開支
投資策略 職場文化 香港經濟日報 財務自由 經濟 退休 印度 金融

下一篇文章

7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

以為借貸很平常？專家: 研究一萬名百萬富翁 債務不可能帶來財富
以為借貸很平常？專家: 研究一萬名百萬富翁 債務不可能帶來財富
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
「逆轉女王」分享無痛理財術　戒掉8個壞習慣翻轉命運
「逆轉女王」分享無痛理財術　戒掉8個壞習慣翻轉命運
7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感
7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感
港人傾向買樓多於租樓 選址兩大特別考慮 最愛的工作及購物模式是?
港人傾向買樓多於租樓 選址兩大特別考慮 最愛的工作及購物模式是?
【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排
【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款