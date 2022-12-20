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7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感

個人增值 18:07 2022/12/20

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香港人精打細算，不少人更有存款習慣。即使是年輕人亦有計畫儲錢為將來打算，亦有不少會交家用，存款保障委員會進行的香港人「儲蓄安全感」指標調查顯示，今年港人個人現時儲蓄「安全感」評分則微跌至 51.4 分，錄得5年以來低位，其中近3成港人的個人「儲蓄安全感」略嫌不足，18至49歲受訪者的自我評分平均更低於 50 分。

港人儲蓄調查

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家用公價5,000元

擁有全職工作的 18 至 29 歲年輕港人當中，7成有向父母或家人給予家用或生活費，每月平均金額 近5,000港元；當中近八成表示若收入增加，會願意增加家用的金額，約為新增收入的三成。

8成人儲蓄選擇銀行定存及活期

銀行存款仍然是最主流儲蓄方式，逾8成人選用銀行定存及活期，比例大幅增加近10個百分點。而對於存錢的目標，近6成人 (59%) 認為儲蓄的首要目的在於「應付不時之需」，較去年大幅上升20個百分點，

維持安全感所需儲蓄金額為59 萬

存款存款保障委員會是次調查經電話訪問1,005名18歲或以上 香港人，及140名18至29歲年輕香港人，調查發現香港人的儲蓄習慣及能力均有回升，要獲得足夠 「安全感」，受訪者平均認為需要擁有約 59 萬港元，金額按年大增10萬，金額升逾兩成。

年輕人更重視年內儲蓄目標 惟平均儲款較低

近7成 (68%)受訪者表示有儲蓄習慣，較去年上升5個百分點。每月平均儲蓄金額7,700港元，較去年上升17%。而年輕人方面，6成年輕人表示自己有儲蓄習慣，年輕受訪者每人每月的平均儲蓄金額為約5,000港元，較去年低約一成，當中有三分一人表示有定下年內儲蓄目標，是所有年齡組別中最高的群組，可見年輕人定下儲蓄目標的人數比例相較高，但儲蓄習慣比例及平均金額相較普遍人低。

年輕人儲蓄為獨立自主

年輕人儲蓄目的與整體港人有差別 ，除了「應付不時之需」，近4成認為儲蓄的價值在於能讓他們更獨立自主。年輕人相較而言著重具體的中短期目標，滿足其他購物欲望、旅行、買樓、結婚等用途，「個人生活必要開支」(84%) 和「消閒娛樂、購物、旅行」是年輕人最主要的開支。

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