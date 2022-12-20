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【旅遊保】AXA與Klook推「 Klook客路旅遊保」　確診新冠、自駕遊都包　投保人要唔要打針？

外匯、商品、債券 16:10 2022/12/20

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隨住各地疫情措施放寬，港人已陸續計劃出外旅遊。有保險公司與Klook合作推出旅遊保險，覆蓋出發前或旅行中途感染2019冠狀病毒病郝引起的醫療費用。

AXA安盛與旅遊電子商務平台之一的Klook宣布推出「 Klook客路旅遊保」，覆蓋出發前因2019冠狀病毒病相關原因引致行程取消、旅途中因感染2019冠狀病毒病而引起醫療費用或旅程阻礙、以致外遊回港後確診等，應付後疫情時期旅途中每個階段的潛在風險。此外，這產品亦涵蓋自駕遊及業餘運動等廣受香港人歡迎的活動。

投保人需遵守當地疫苗入境要求　方可獲得賠償

本網在Klook網頁搜尋發現，是次計劃的保費，即使是12月至1月份跨年旺季或是3月份出發，7天行程的一人基本保險費用都劃一為143.1元、精選計劃費用為194.4元、優越計劃費用為237.5元。而投保資格為申請人在保單生效時年齡為18歲或以上、必須持有有效的香港身份證，以及申請人需為其中一位的保單受保人。本網亦有查詢投保人是否需要接種疫苗才獲得新冠肺炎保障，AXA回覆指，若果出發目的地要求旅客需要接種疫苗的話，而投保人便需要遵守當地要求，該理賠申請才會獲得受理。

【旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保：按此

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，隨著各國邊境逐步重新開放，客戶對旅遊保險產品以及其他保障計劃的需求不斷增加，因此，我們推出這個擁有全面保障的旅遊保險產品，在後疫情期間為旅客保駕護航。展望未來，我們將加強在Klook平台上提供的產品類型，從旅遊相關的保險計劃以至其他一般保險產品，在瞬息萬變的環境中為我們的客戶提供更完善的保障。

責任編輯：區祖飛

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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