保證回報近6厘？貨幣基金VS定期存款 條件、風險有何不同？有魔鬼細節嗎？

通脹高企，各國央行接連加息，環球市場動蕩，大家都紛紛選擇較保守的方式管理資金，例如定期存款、儲蓄存款等。除了這兩种種方式，市場推出另類現金投資選擇，既可以靈活免手續費隨時提取，也有很高預期收益率，有產品收益率高達7厘，更承諾100%保證回報。這種現金投資方式是如何運作？高收益率如何計算？有魔鬼細節嗎？

現時，多間金融公司也推出相關產品，包括智能投資平台Syfe「靈活寳」、富途「現金寶+」 及華泰國際漲樂全球通的定開理財和「樂盈寶」。

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Syfe靈活寳

Syfe 靈活寶是一個現金管理組合投資美元貨幣市場基金，是相對於定期存款和儲蓄存款的另類現金投資選擇。扣除所有基金費用比率後，預期收益率約為每年 4.75%。Syfe 靈活寶其中一個最大特點，是會跟隨市場利率「自動」提升預期收益率，從而為你靈活地從閒置資金獲得穩定收益。



靈活寶不設鎖定期限或限額。與銀行儲蓄戶口不同，靈活寶沒有任何標準資格要求，例如工資水平和/或信用卡最低消費達到更高的利率，靈活寶更容易讓你的儲蓄獲得更多回報。另外，雖然靈活寶的投資風險相對低貨幣市場基金，但它不保證資本。投資者需注意正收益率並不代表正回報。

Syfe 靈活寶有50%資金配置在南方東英美元貨幣市場基金，50%在易方達 (香港) 美元貨幣市場基金。

限時7.95%開戶優惠

於12月內開立戶口，首25,000元存款鎖定90日即享7.95%預期年總收益。注意這裡7.95厘是包括新客戶獎賞和常規客戶預計收益，並且要將25,000元存款鎖定90日才能獲得。預期年總收益 7.95% = 新客戶獎賞享 3.2% + 所有客戶均享 4.75%預計收益。

富途現金寶+

富途早在2019年首次推出「現金寶」資金管理服務，投資者通過「富途牛牛」流動應用程式把資金轉入「現金寶」，即可購買港元或美元貨幣基金，享受貨幣基金收益。新升級的「現金寶+」，富途表示為投資者提供100%保障本金，而資金無鎖定期，贖回亦無收費無罰息，與銀行定期存款相比更靈活。新客戶需在今年年底前開設富途個人投資賬戶，並存入資金，首50,000元可享保證5.8%回報，體驗期為120日。

「現金寶+」是投資在富途平台上的貨幣基金，而在年底前投資，無論該貨幣基金在120日體驗期內表現如何，富途都保證5.8%回報，但過了120日體驗期，回報便要跟隨該貨幣基金原有的表現而定。

華泰國際定開理財

經華泰國際漲樂全球通定開理財，認購指定基金鎖定3個月，聲稱可享有保證高達5.9%回報，100%「堅保本」，0.01元就可以投資，上限可以去到100萬元。

但讀者要注意，這裡高達5.9%回報要鎖定3個月，並且有基本資金要求，並不是0.01元就上車就能獲得。

此產品的指定基金為「華夏精選靈活週期收益基金」，需注意該基金本身並不具備任何保本或保息性質。「堅保本」是指活動推廣期內申購之指定基金，在鎖定期（2022年12月29日至2023年3月27日）之年化收益率若不達到5.9%（美元）或5.75%（港元），該公司會補貼有關差額。

基金可能投資的固定收益工具將由跨國家機構、政府、政府機構、地方當局和任何行業的公司發行或擔保。這些工具包括但不限於債券、固定和浮動利率證券、可轉換債券、具有附加一級和二級銀行資本特徵的或然可換股債券，以及以任何貨幣計價的貨幣市場工具（包括但不限於存款單、銀行承兌匯票及由第三方、基金經理或其關連人士管理的貨幣市場基金 ）。

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