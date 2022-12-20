以為借貸很平常？專家: 研究一萬名百萬富翁 債務不可能帶來財富

很多人都會擁有信用卡，亦會認同借貸投資擴大回報的想法，或是認為還款不用付利息，借貸便屬於很平常的行為。不過，著名理財專家Dave Ramsey指出，債務會帶來極高的風險，通常不會為人帶來財富。

《抓住財富的尾巴》作者、個人理財專家 Dave Ramsey指出，致富的一個重大阻礙，就是我們對於債務的觀點。 他在專欄上建議讀者不要使用信用卡，而使用扣帳卡購物，更指自己早就沒有用信用卡，他警告債務的風險足以抵銷任何利用債務槓桿可帶來的好處。

不少人會提出債務是一項工具，應該用以創造財富，根據 CardTrak 機構的統計，全個美國的信用卡債總計已達到九千二百八十億美元。但Dave Ramsey指出這樣的說法是一種迷思，真相是債務只會帶來極高的風險，通常不會帶來財富，他研究近一萬名百萬富翁，發現有錢人也沒有像我們以為的那樣常使用債務。據「富比士美國400富豪榜」中有75%人表示，要建立財富最好的方法就是要擺脫債務，並且保持零債務的狀態。

Dave Ramsey指人們多年來，好比生而為奴無法想像自由的人一樣，早已忘記早上起床沒有債務要償還的感覺。又指他在擔任金融顧問期間，見過數以千計的百萬富翁，沒有任何一位表示自己是透過信用卡的優惠點數而致富。他們僅會做的是使生活開銷都小於他們的收入，並且只在有現金的時候才會花錢，從來不會事後付款。

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