港人傾向買樓多於租樓 選址兩大特別考慮 最愛的工作及購物模式是?

香港樓價高企，近年稍為見回落跡象，不少港人仍然尋求上車機會，結果顯示普遍受訪港人傾向買樓多於租樓，尤其早期千禧一代(Y世代)買樓的意欲最高。

世邦魏理仕一份調查顯示，35%港人有意在未來兩年內搬屋，較前兩年22%有所上升。近四成人望搬到更鄰近核心地區的地方。高達72%的早期千禧一代（34至41歲）有打算買樓，其次為X世代（42至57 歲）人士有64%。報告指，即使香港貸款利率不斷上向上，但一班潛在的買家、包括財務較穩定的年輕家庭及專業人士仍有置業的能力及意欲。

選址的特別考慮因素

而在住屋環境方面，接近70%的香港人認為房屋管理上合乎安全及健康最為重要，主因香港居住環境密度高以及住屋空間較細，相比起全球（56%）及亞太地區（65%）的人，港人會更為注重以上因素。另外，香港市民亦特別注重交通配套以及房租，相反，亞太地區人士反而會較注重樓宇的安全結構。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，與全球和亞太地區的受訪者相比，港人選擇居住地方時，更會更考慮地點有沒有速遞及食物外送服務，以及家中是否有專門為工作而設的空間。

港人更愛混合工作模式

願意全職在辦公室工作，低於全球給亞太區平均的20%。接近九成受訪者一星期當中有三日會在辦公室，但只有73%的人較願意這樣做，有32%人更希望可以在辦公室工作不多於三日，比起全球給亞太區平均人數較高。不過，香港有較多的人希望可以在大多辦公時間（一星期最少三日）內，於辦公室工作，比起其他地區的人高。

消費者較傾向實體店購物

至於消費方面，66%人的購物有過半數會在實體零售店；另63%的香港消費者更喜歡在網上訂購之前先到實體店選擇貨品。約一半的受訪者比起送貨上門會更喜歡在實體店取貨。約一半的受訪者表示，隨著疫情相關的限制措施放寛，打算減少網上購物，並增加實體店消費。

世邦魏理仕以問卷方式向全球超過兩萬名從嬰兒潮一代、到Z世代的受訪者作調查，而香港區問卷調查1,010名港人，以了解生活、工作和購物偏好如何影響商業房地產的發展。

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