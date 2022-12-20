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每月65元入手Apple Watch 適用於邊個系列？兩年後餘額點pay法？

精明消費 14:21 2022/12/20

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智能手錶一直大受歡迎，滙豐宣布首次推出靈活免息分期付款計劃及優惠，客戶以滙豐信用卡選購Apple Watch系列，每月低至65港元免息免手續費分期購買Apple Watch系列、無須簽訂任何服務計劃，兼享高達$300「獎賞錢」。客戶更可於24個月後，選擇升級更換最新Apple Watch，以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。

可以「回購價值保證」　抵銷餘下分期餘額

滙豐指，滙豐信用卡客戶可於4間指定本地電訊商包括csl/1O1O、香港寬頻、數碼通及電訊數碼SUN Mobile參與免息付款計劃，即可以特低價免息分期選購Apple Watch Ultra、Series 8或SE系列。

客戶於24個月後可選擇升級更換最新Apple Watch，屆時就要以「回購價值保證」抵銷餘下分期餘額。回購價值保證是指由指定流動通訊服務營運商提供予客戶可以回購價值保證退還產品的行使權，並受相關產品退還選擇權條款及細則所約束。

客戶亦可保留原有Apple Watch，繼續分期繳付餘額至供款期完結。

額外獲高達$300「獎賞錢」

此外，即日起至2023年2月28日，客戶憑合資格滙豐信用卡購買Apple Watch，可享合共高達$300「獎賞錢」，包括：
1)於指定電訊商，以是次免息分期付款計劃選購Apple Watch Ultra或Apple Watch Series 8，分別可享額外$200「獎賞錢」或$100「獎賞錢」
2)首次滿1,000港元或以上的簽帳作商戶免息分期付款（包括此免息分期付款計劃），可享額外$100「獎賞錢」。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，推出是次的分期付款計劃購買Apple Watch，希望客戶在佳節以靈活的消費方式，為自己或親朋好友購買心頭好。

責任編輯：區祖飛

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