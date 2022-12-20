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【元宇宙】如何確保元宇宙符合倫理？ 　商湯倡「以實為本」數字世界發展觀

博客 11:07 2022/12/20

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隨著人工智能、5G、XR等新一代數字技術加速向傳統行業滲透，「元宇宙」的概念也由此而生。雖然透過「人、物、場」在數字世界和現實世界實時交互、融合共生，為產業數字化帶來新的想象空間，但元宇宙的可持續發展亦需確保符合倫理要求。

為確保元宇宙符合倫理，實現可持續發展，商湯科技在最近發布的《「以實為本」的數字世界發展觀——元宇宙可持續發展報告》中提出，數字世界的可持續發展應當遵循「以實為本」的發展觀，包括以「滿足現實需求」為根本定位、以「遵循現實規則」為基本原則、以「符合現實利益」為最終目標。

遵循「以實為本」的發展觀有助解決元宇宙中的多項倫理挑戰，例如，「人」通過XR設備進入元宇宙過程中所產生的敏感個人身份數據的保護；「物」在轉為數字資產後的產權及數據保護；「場」在數字孿生（digital twins）城市的形態下，防止被入侵干擾而帶來私隱安全、經濟安全等風險等。

    點擊圖片放大

以商湯為例，為「滿足現實需求」，開發了敏感信息脫敏技術工具，不僅可對生物特徵數據、自動駕駛等各類業務的敏感數據進行脫敏，還備有敏感信息檢測、可還原脫敏等功能，確保產品和服務達到嚴格的私隱安全保護水平。圍繞「遵循現實規則」的目標，商湯則開發了一系列技術工具協助創作版權、風格、特定信息內容審查等不同類型的數字內容審查需求，保障數字內容創作合法合規。

另外，商湯已開發多種AI應用來體現「符合現實利益」的目標，包括前幾篇所提及的漸凍症AI智能看護系統，以及一系列智慧醫療防疫方案等，讓技術的發展符合包括人類、經濟、社會、環境的可持續發展利益。

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撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

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