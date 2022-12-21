觀塘自助餐$58任食生蠔 大昌食品銀聯卡簽帳滿$250減$25

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Giveme5: 觀塘自助餐 58元任食生蠔

凡惠顧Give me 5自助晚餐，每位另加58元任食生蠔，聖誕節及新年假期收費不變，電話訂座還送佛跳牆。

訂座電話:2114 03

WhatsApp號碼：5636 3677

地址:觀塘鴻圖道90號 5/F全層

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2. 銀聯卡：大昌食品 簽帳滿250元 即減25元

即日起至1月31日，用銀聯卡在大昌食品單筆簽帳滿250元即減25元，同一筆交易其後每消費滿200元可額外減25元，另有精選貨品優惠。

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3.759 阿信屋：限時特惠 低至63折

即日起至12月23日，759阿信屋推出限時優惠，東洋水產正麵熱賣速銷價27.9元（原價43.9元），ILLY中焙過濾咖啡粉兩件價75元（原價55元）。

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撰文：hket小編

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