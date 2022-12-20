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「逆轉女王」分享無痛理財術　戒掉8個壞習慣翻轉命運

個人增值 09:00 2022/12/20

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生活中經常會聽到很多靠自己實現人生逆轉的個例，他們是如何做到的？Dr. Selena楊倩琳就是靠自己逆轉命運的其中一人，她著有《逆轉女王》一書，書中講述了她如何從高職女變身財經博士、從女工變身網絡公司CEO的過程，她透過書籍告訴年輕人，只要肯努力，人生到處都是機會。Dr. Selena指出，想要學會理財，就要先培養正確的理財觀念，首先要檢查自己是否有以下8個壞習慣，這些習慣在慢慢偷走你的錢。

1.覺得每日飲一杯飲料無所謂
現在很多年輕人都喜歡飲咖啡、奶茶等手搖飲料，其實現在很多手搖飲料價錢都很高，甚至相當於食一餐飯的價錢。例如熱門之選星巴克，平均每杯飲料都四五十，如果每日都要飲一杯，一個月或一年後，那將是一筆很大的支出。所以不要覺得每天飲一杯飲料無所謂，久而久之，這都是一筆巨款。如果每日都可以堅持少飲飲料，幾年積累下來的熟字就會相當可觀。

2.不清楚自己每日用多少錢
很多人都沒有記賬的習慣，或者大概用腦記住。隨著消費項目增多，就會難以記清楚，甚至出現記憶錯誤。最好的做法是用記帳本或App將具體數字記錄，這樣就能清楚自己的使用和餘額，做好個人財務規劃，有助避免盲目消費。

3.覺得理財與自己無緣
很多人都覺得理財是有錢人的專利，普通人都無必要或很難做到理財，而自己也很難變有錢，從而覺得理財與自己無緣。這樣的心態是錯誤的，也是很多人的思維誤區。其實，無論錢的多少，只要有收支就有理財的必要，理財不是指委託他們管理自己龐大的財富，而是指將自己的財富做好規劃。

4.從來不看理財相關書
很多人從來不看理財書，覺得書中内容過於複雜，自己無法理解。要做好個人理財，就要先學習理財相關知識，從他人身上獲取經驗。其實理財書籍也有難易之分，可以先從理財雜誌開始，並慢慢養成閲讀理財相關書籍的習慣。

5.商場折扣季一定準時報到
香港年中或年尾都有大大小小的折扣期，有店鋪週年慶、年終打折等。很多人都經常受不住誘惑，覺得不買很可惜，不想錯過折扣機會，於是又購買很多需求之外的產品。買太多用不到，甚至等到產品過期都不曾使用，這些都是可以避免的消費，如果能在這些折扣期忍住誘惑，相信存下的錢又是一筆可觀數字。

6.用大部分現金買很多保險
雖然買保險是理財方式之一，有買保險的習慣是好的。但在年輕時，每年的保費最好不要超過一個月的薪水，這樣可以有多一些現金可以投入到靈活的投資工具中。

7.花在朋友聚餐的費用頗高
朋友聚會是必不可少的社交活動之一，但不要看小每次的300元到400元的聚餐費，如果一個月可以少去兩三次，就可以多存1000元，一年就可以多存12000元。

8.將存款交予父母幫忙理財
很多孝順的打工人都會將每月收入交給父母，其實這是不太好的習慣。父母不能陪伴自己一世，每個人都應該自己學會投資理財，管理自己的收入和支出，這樣才能改善經濟能力。其次，父母的理財觀念和方式可能並不一定適合自己，只有自己學習理財知識，才能從各種投資工具中找到最適合自己的投資方式和組合。
 

責任編輯：梁政琪

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