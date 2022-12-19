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【稅貸2022】ZA Bank推第二彈稅貸優惠　投保指定計劃可獲「零息稅貸」

精明消費 18:26 2022/12/19

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ZA Bank推出第二輪稅季貸款優惠，若用戶經ZA Bank App成功投保指定「忠意人壽保險計劃」，可享最高10萬元零息稅貸。

ZA Bank用戶可按照個人財務需要，經ZA Bank App稅貸頁面自行揀選以下其中一項稅貸優惠：

優惠一：「零息優惠」
在2023年3月31日或之前，合資格 ZA Bank 用戶成功申請並提取10萬元或以下貸款額、12個月還款期的稅季貸款，並在提取貸款後30日內經ZA Bank App獲簽發由忠意人壽承保的指定保險計劃，有機會享0%實際年利率。

優惠二：「彈性還款」
在2023年1月15日或之前，用戶在貸款申請流程中選擇「彈性還款」，成功申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早全數清還餘下貸款，而無須繳交任何手續費。

另外，ZA Bank App同時推出稅務平台「ZA Tax Master」，協助用戶一站式處理交稅及扣稅事宜，配合「零息稅貸」優惠，陪伴用戶輕鬆度過稅季。當中具備以下功能：

功能一：扣稅計算機
用戶在ZA Bank App完成簡單稅務評估資料，最快3分鐘即可獲來年預測稅款，ZA Bank將按金額計算合適的慳稅方案。

功能二：免費扣稅方案諮詢
用戶可經ZA Bank App免費預約一對一諮詢，由忠意人壽安排專屬理財顧問親身面談，作財務需要分析並審視保障方案，貼身訂造慳稅計劃。

功能三：預設轉賬交稅
用戶可經ZA Bank App掃描稅單上的二維碼，再選擇指定日期登記預設轉賬，避免繳交逾期罰款。由即日起至12月31日，只要成功經「ZA Tax Master」繳付任何金額的稅單，都有機會獲得50,000 ZA Coin回贈（500港元等值）。

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欄名 : 生活理財

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