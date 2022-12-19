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【冬至精選】盆菜預訂低至6折、Mr. Steak自助餐7折

精明消費 17:26 2022/12/19

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冬至及農曆新年，最高興當然是一家人團團圓圓做節，追求色香味俱全，食材味道優質，當中絕對少不了大人小朋友都愛吃的盆菜及自助餐，而盆菜安坐家中網上訂購就更加方便，立即一看折扣優惠！

1.九龍酒店盆菜 人均低至$273

九龍酒店盆菜即日起開始訂購，設不同人數組合，9折早鳥優惠，最平最細的2人盆菜折後售$664，而12人用盆菜折後$3,274，人均消費至$273，每日上午11時至晚上9時可以預約換領。

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2.九龍海逸君綽酒店海雲天盆菜

九龍海逸君綽酒店海雲天的盆菜更有6折優惠，其「麻辣雞煲鮑魚盆菜」，適合想一換傳統盆菜口味的你，優惠價$1488，原價$1888。另外「極品鮑魚佛跳牆」，集合18品矜貴食材，包括6頭富貴鮑魚、如意花膠、北海道乾瑤柱、茄汁大蝦等，只需$1188。

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3.周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜，6人份折後1,798

周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜88折，更附上東坡肉製法炆原隻豬手一隻，更有免費直送，6人份折後1,798，每日限量50盆 ，需於最少三天前預訂 。以上均可在kkday上預訂享受優惠，想安排冬至團年食用緊記要留意日子送遞安排。

    點擊圖片放大

以上都可在kkday上預訂享受優惠，想安排冬至團年食用緊記要留意日子送遞安排。

4. Mr. Steak 12月限定優惠

 Mr. Steak Buffet à la minute自助餐推出12月期間限定優惠，最平人均$263起就可任食日本和牛、美國SRF極黑和牛，以及烤火雞、樹頭蛋糕等各款聖誕美食，於指定期間惠顧仲可以享有額外7折優惠，自助午餐、自助晚餐都適用，不妨趁優惠約埋全家一齊去食大餐！

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