【換新鈔】農曆新年將至 三大發鈔行1月5日起可換新鈔 滙豐渣打預訂名額已滿（1月6日更新）

今年2023年1月22日就是農曆年初一，在距離農曆新年尚有不足一個月的日子，相信很多人都要開始作準備，換新鈔就是其中一項過年前要做的重要工作。今年四大本地銀行（滙豐銀行、渣打香港、中銀香港及恒生銀行）的安排又是如何？由何時開始可以開始登記預留新鈔呢？

（更新至1月6日，最新加入銀行首日換新鈔情況）

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4間本地大型銀行都會在1月5日起提供新鈔供市民兌換。另外，它們亦有推出新鈔套裝，可供客戶作網上預約。不過多間銀行近日都有公布預訂名額已滿的消息，以下為各間銀行的最新公布。

滙豐銀行

首日共為超過2.5萬名即日到場取籌及經網上預約的客戶兌換鈔票。因應需求增加了網上預約換新的名額，客戶反應非常踴躍，所有預約登記名額已滿。換新服務及分流措施會維持至1月21日。

中銀香港

首日不少市民到中銀香港分行兌換新鈔及迎新鈔，應應熱烈，兌換新鈔首日運作暢順，秩序良好。今年特別增加提供手機預約新換領服務的分行至逾80家，較去年增加逾1.5倍。

渣打銀行

12月31日推出的網上預訂新鈔服務反應熱烈，預訂名額已滿，首四天預約登記數量比去年同期上升超過3成。

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