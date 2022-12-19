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【冬至送暖】惠康加倍慈善米捐款　首年捐出逾600萬元、相當於2000萬碗米飯

個人增值 16:59 2022/12/19

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惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動去年推出，累積捐款超過600萬港元，而團隊再次推出「加餸啦！」慈善活動，將慈善米捐款加倍。另外，適逢冬至臨近，「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。

愛心包內有5款應節產品

惠康指，惠康去年推出的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，截至上月中已推出滿一周年，累積捐款超過600萬港元，相等於2,000萬碗健康又有營養的米飯。而團隊再次推出「加餸啦！」慈善活動，由即日起至12月22日將慈善米捐款加倍，每出售1公斤御品皇香米即捐出1港元，並且以配對形式捐出相同產品，即顧客購買指定御品皇優質產品一件，惠康便捐出一件。

除此之外，適逢冬至臨近，「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。是次捐贈的愛心包，裝有5款應節優質產品，包括御品皇鮑汁海螺片、御品皇珍珠菇、御品皇泰國米粉、御品皇去核紅棗及御品皇蛋卷。惠康母公司DFI零售集團的義工將豐富的愛心包，送到多間慈善團體，並向受惠人士送上誠摯的問候，讓一群長者、低收入家庭及精神復元人士在佳節倍感温暖。

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責任編輯：區祖飛

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