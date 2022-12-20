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【聖誕節2022】聖誕禮物無靈感？ 即睇5大熱門聖誕市集

精明消費 12:45 2022/12/20

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這個禮拜就是聖誕，還為準備聖誕禮物而煩惱？以下精選5大熱門聖誕市集，既可以選購聖誕禮物，又可以感受聖誕濃郁聖誕氣氛。

1.k11 聖誕節村市集Pop-up
即日起至2023年1月2日，K11 MUSEA 舉辦期間限定聖誕節村市集Pop-up，帶來世界各地特色好物：從精緻美食、手工護膚品、手工藝飾物，到寵物用品，盡情選購心儀貨品，室外更有空中旋轉木馬供打卡。

地點：K11 MUSEA 6樓Art & Cultural Centre
日期：2022年12月22至27日｜12月30日至2023年1月2日（逢週六至日、公眾假期及部分平日）
開放時間：12PM - 9PM
詳情：按此

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2.時代廣場：LOG-ON 聖誕小鎮
即日起至12月28日，LOG-ON將於銅鑼灣時代廣場中庭舉行聖誕市集，現場售賣多種人氣精品，包括卡通角色周邊、精美化妝禮盒、創意文具禮包及潮流按摩產品等，絕對是挑選聖誕禮物最佳市集。無論為邊個年齡段家人朋友準備禮物，相信都會有適合的選擇。

地點：銅鑼灣時代廣場B1層中庭LOG-ON

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3.赤柱美利樓《Xmas Wonder Market》聖誕市集
赤柱市集位於海邊，有各種餐廳和小食，聖誕氣氛濃郁。市集上有很多香港本土手藝作品、特色精品、紙藝、花藝、陶藝等，是聖誕禮物好選擇。還有聖誕襪、聖誕帽等聖誕必備單品。寒冷天氣下，最吸引人的莫過於熱紅酒攤位。

地點：赤柱美利樓地下SHOP 02室内市集場地
時間：12月24-26日：12:00-20:00

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4.啟德AIRSIDE聖誕市集
為期 16日的聖誕市集以「RETRO」為主軸，精彩五大主題活動包括：
“R”ecreation 娛樂: 啟德首個滾軸溜冰場、寵物限定FUN區
“E”co 環保: 綠色節日體驗包括可重用租借餐具服務、現場收集廚餘
“T”aste 美食: 集結多個本地人氣美食及品牌，品嚐節慶食物與飲品
“R”etail 購物: 多個品牌Pop-up輪流登場，包括南豐集團社區項目「世界之約」期間限定攤位，文創產品，在地手工藝以至寵物用品，應有盡有
“O”riginal 原創: 本地新生代歌手透過原創音樂力量同你玩盡聖誕，打卡藝術壁畫

AIRSIDE Christmas: Retro Encounter
日期：2022年12月23日-2023年1月1日
時間：星期一至五 15:00-21:00｜星期六日及公眾假期 12:00-21:00
地址：香港德協調道2號地下 AIRSIDE G/F Plaza

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5.奧海城 聖誕跨年市集
聖誕跨年市集｜麥田捕手
日期：2022年12月20日-2023年1月2日
時間：12:00-21:00
地點：奧海城2期L1中庭
地址：香港大角咀海庭道18號

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