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房協慶祝75周年　向轄下住戶及員工派100元現金券　

個人增值 15:47 2022/12/19

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房協踏入75周年，為慶祝這一個日子房協將於明年一月舉辦「萬家有禮迎鑽禧」消費推廣活動，派發一套總值100港元的現金券，於房協轄下超過200間參與活動的商戶消費。

每消費滿20元　即可用一張現金券

房協舉辦的「萬家有禮迎鑽禧」向轄下20個出租屋邨和長者房屋的住戶，以及房協員工和家屬等，每人送贈一套總值100港元的現金券，於房協轄下超過200間參與活動的商戶消費。

房協指，現時已陸續安排有關的居民於今年12月內領取現金券，持券者可於2023年1月1日至1月31日期間，到參與商戶消費時使用現金券。消費每滿20港元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。今次活動得到餐飲食品、家庭用品、醫務保健、超級市場及便利店等不同類型商戶參與和支持，惠及居民日常生活所需。詳情可以瀏覽房協網頁

房協行政總裁陳欽勉表示，房協希望透過是次活動進一步促進社區消費，同時迎接房協成立75周年的鑽禧新里程，與轄下居民和商戶一同分享喜悅。今次亦是房協自疫情以來第三度推出消費推廣活動，並已預備近9萬套現金券派發。

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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