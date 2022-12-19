【兔年2023】置富Malls旗下4大商場大派利是封　以「黃阿瑪」為主題　打卡迎新春

2023癸卯兔年即將來臨，有本地商場已率先公布農曆年佈置及活動。置富Malls於旗下4大商場，以台灣超級網紅貓主子「黃阿瑪」不同宮殿作主題。而商場內將會派發「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」與市民同賀新春。

「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」一套兩款共8個，一款是「黃阿瑪」戴上朝冠，另一款則以娘娘「三腳」做主角。顧客只要於2023年1月7日起，在置富Malls旗下商場消費滿指定金額，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套，每套兩款共8個利是封，數量有限。

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由2023年1月7日起，置富Malls有「黃阿瑪喵運駕到」為主題，於馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，興建不同「行宮」場景供顧客們新春開心打卡，「黃阿瑪」一行8貓，馬鞍山廣場有黃阿瑪「睡睡」平安寢宮佈置，而+WOO嘉湖有幸福罐罐膳食房佈置。在紅磡置富都會，有「黃阿瑪」在至尊「肉」璽御書房批閱奏章的場景，至於沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園，除了「黃阿瑪」後宮以外，特別在兔年邀請兔子老朋友「灰胖」到其御花園遊玩，適合大家打卡。

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責任編輯：區祖飛

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