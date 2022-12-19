  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兔年2023】置富Malls旗下4大商場大派利是封　以「黃阿瑪」為主題　打卡迎新春

個人增值 15:35 2022/12/19

分享：

分享：

2023癸卯兔年即將來臨，有本地商場已率先公布農曆年佈置及活動。置富Malls於旗下4大商場，以台灣超級網紅貓主子「黃阿瑪」不同宮殿作主題。而商場內將會派發「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」與市民同賀新春。

「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」一套兩款共8個，一款是「黃阿瑪」戴上朝冠，另一款則以娘娘「三腳」做主角。顧客只要於2023年1月7日起，在置富Malls旗下商場消費滿指定金額，即可換領「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」乙套，每套兩款共8個利是封，數量有限。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

由2023年1月7日起，置富Malls有「黃阿瑪喵運駕到」為主題，於馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，興建不同「行宮」場景供顧客們新春開心打卡，「黃阿瑪」一行8貓，馬鞍山廣場有黃阿瑪「睡睡」平安寢宮佈置，而+WOO嘉湖有幸福罐罐膳食房佈置。在紅磡置富都會，有「黃阿瑪」在至尊「肉」璽御書房批閱奏章的場景，至於沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園，除了「黃阿瑪」後宮以外，特別在兔年邀請兔子老朋友「灰胖」到其御花園遊玩，適合大家打卡。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza 置富都會Fortune Metropolis 置富第一城Fortuate city one 商場 台灣

上一篇文章

房協慶祝75周年　向轄下住戶及員工派100元現金券　

下一篇文章

調查：香港8成失眠人士受困經濟壓力　睡眠需求造就新行業？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？
【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？
【斷捨離】避開常見慳錢誤區 專家建議理財斷捨離
【斷捨離】避開常見慳錢誤區 專家建議理財斷捨離
如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育
如何與3-18歲小孩談「錢」？各年齡對應不同理財觀念教育
調查：香港8成失眠人士受困經濟壓力　睡眠需求造就新行業？
調查：香港8成失眠人士受困經濟壓力　睡眠需求造就新行業？
學習撲克有助事業成功？ 億萬富翁：4種撲克技巧尤為重要
學習撲克有助事業成功？ 億萬富翁：4種撲克技巧尤為重要
【理財規劃】有伴侶但嚮往不婚　3個未婚情侶必睇的財務陷阱　
【理財規劃】有伴侶但嚮往不婚　3個未婚情侶必睇的財務陷阱　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款