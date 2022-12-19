調查：香港8成失眠人士受困經濟壓力　睡眠需求造就新行業？

香港人生活緊張，失眠情況普遍，調查顯示有8成人因經濟壓力而失眠，每人平均經歷超過五年半的睡眠失調，但即使是因金錢狀況導致面對難以入睡，近半數人仍要花錢買藥，才能入睡做一覺好夢。有見睡眠需求如此龐大，亦有人看準睡眠服務的商機，令一個新興行業堀起。

逾兩成失眠人士靠酒助眠

明愛青少年及社區服務聯同明愛專上學院，在2021至22年期間進行，邀請164位15至60歲的失眠人士作問卷調查，顯示8成人因經濟壓力導致失眠，逾半受訪者表示，過去一個月，每周有多於一次難以保持清醒狀態。失眠人士平均持續失眠長達68.9個月，即超過5年半時間睡眠失調，當中有45.5%受訪者會自行服藥，26.8%失眠人士會依靠飲酒助眠。

調查也顯示，約21.9%失眠人士為15至25歲的青年。

新興「哄睡師」月收入可超兩萬人幣

不少人因擔心副作用而停服藥物，再次面對失眠問題重新出現，團體認為需找出壓力源，以解決失眠問題。

另外，由於失眠率不斷提高，社會上更有人從中發掘商機。現時內地不少助眠服務開始興起，更催生「哄睡師」新興職業。哄睡師一般會提供文字和語音兩種形式的哄睡服務，幫助客戶入眠，了解針對個人需求推出客製化服務。而且沒有學歷要求，門檻亦不高，月收入更可超過兩萬人民幣。

網上流傳一間店家服務列出的收費，哄睡服務都分成不同等級及時間，例如15分鐘要價人民幣$20（約港幣$22）的服務，哄睡師會以唱歌、講故事、讀電台等方式幫助客戶入眠，如客戶在限時內仍未睡著，需要續單再付費，客人有奇怪要求或有蠻不講理的情況，亦會被「彈鐘」機制處理。另有按小時、日數的配套，包天、包周和包月每天可累計提供服務4至5小時。若選擇最高等級的文字哄睡服務，包月配套售價高達人民幣18888元。月包套服務收費甚至可高達人民幣33440元。「睡眠經濟」雖然具有市場潛力，但服務主要在手機應用程序上提供，惟有關服務仍有灰色地帶，涉及法律風險，現時未有相關監管。

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