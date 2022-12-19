【MPF】「你好，我是積金局代表」　如何分辨電話詐騙陷阱？

「你好，我是積金局代表，方便見面，講解一下最新強積金條例和產品嗎？」以上的來電可能你都接過，對方自稱是積金局或積金易平台公司的代表，邀請你見面介紹強積金制度的最新發展，或推銷強積金產品，甚至要求索取你的個人資料。你看得出當中可疑的地方嗎？

大家必須要謹記，積金局和積金易平台公司的職員並不會聯絡個別市民推介強積金產品或解釋強積金文件，更不會要求市民透過電話披露其強積金帳戶或個人資料，亦不會委託任何人士或機構進行上述活動。接到這些不明來歷的來電時就務必要提高警覺，以免騙徒有機可乘！以下是騙徒一些慣用的手法，大家須多加留意：

藉詞邀約見面講解最新的強積金法例要求或交收與強積金有關的文件，實際見面時遊說進行貸款，或誘使強積金計劃成員申請提早提取強積金；

訛稱會聘請會計師行或律師行協助申請提早提取強積金，甚至遊說市民使用虛假證明文件，如內地住址證明，以申請提取強積金；

訛稱不需要離港或只需要離港一天，就可以申請提取強積金，而市民其後仍可繼續在港工作；

訛稱在獲得強積金款項後，可協助取消其申報紀錄；

要求在協助計劃成員成功提早提取強積金後，收取一定比例，例如一至兩成的金額，作為佣金或手續費；

遊說計劃成員把提取出來的強積金權益投資於可疑的海外投資計劃；或

以不同藉口（例如查訽個人帳戶或轉移強積金權益）誘騙計劃成員提供個人資料甚至簽署文件或強積金表格。

現時的電話騙案手法層出不窮，以上只是一些常見手法，市民對所有不明來電，切勿掉以輕心。如接到可疑來電時，必須先了解來電者的身份，並謹記要核實對方身份及來電目的前，亦不應隨便透露強積金帳戶或個人資料，更不應簽署任何未填妥或不清楚其內容的文件或強積金表格。如有任何懷疑，可致電積金局熱線2918 0102以核實來電者身份或訊息的真偽。當懷疑受騙時，市民應立即報警求助。

另一方面，積金局不時在局方網頁更新有關強積金防騙資訊，提醒市民慎防墮入詐騙陷阱。如欲了解更多，立即到積金局網站的提防詐騙電話瀏覽詳情！

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